新春後一二手交投暢旺 整體宗數料8,300宗創12個月新高

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至4月18日，2018年4月份的樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄5,248宗及487.7億元。預測4月份宗數可升穿8,000宗高水平，全月將錄約8,300宗及740億元，按月上升29.4%及46.5%。新春過後，不少新盤陸續推出市場，二手買賣亦相當活躍，刺激宗數創2017年4月份8,984宗後12個月新高，金額則創2017年12月份866.4億元後4個月新高。

一手私人住宅方面，4月份暫錄1,602宗及186.7億元。預測整月登記為2,000宗及220億元，按月大幅上升1.8倍及97.5%。新春期間發展商暫停推售新盤，以致3月份僅錄720宗及111.4億元。新春後樓價續升，發展商積極推出大型新盤，推高登記宗數急升近2倍至2,000宗水平，登記數字齊創2017年9月份2,367宗及233.3億元後7個月新高。

2018年4月份暫時最高登記宗數的新盤是將軍澳日出康城5期A Malibu，暫錄1,138宗及100.5億元。第二為西營盤63 Pokfulam，暫錄129宗及11.7億元。第三為沙田薈蕎，暫錄43宗及3.0億元。

二手私人住宅方面，4月份暫錄得2,366宗，總值190.1億元。預測整月登記為4,300宗及345億元，按月上升30.3%及30.2%。新春過後，樓市順利延續新春前旺市，二手交投明顯轉旺，刺激數字重上4,000宗及300億元水平，金額創2012年3月398.9億元後逾6年新高，宗數則創2015年1月4,537宗後逾3年新高。

大型屋苑方面，2018年4月份美孚新村暫錄29宗登記。嘉湖山莊28宗、沙田第一城20宗及太古城15宗。

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