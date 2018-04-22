【IPO追蹤】平安健康醫療(01833-HK)周一招股 入場費5535元

平安健康醫療技術(01833-HK)將於4月23日(明日)至本周四(26日)公開拓股，將發行1.6億股，集資額達87.7億元。每股招股價介乎50.8元至54.8元，每手100股，入場費5535.22元。平安健康醫療技術已引進了7家基石投資者，涉及合共投資43.174億港元，佔比約達發售股份的一半。

據招股書披露，7家基石投資者包括Blackrock 基金、Capital Research and Management Company 基金、GIC Private Limited、加拿大退休計劃投資委員會、Pantai Juara Investment Limited、正大光明控股有限公司、Swiss Re Direct Investments Company。他們合共認購約43.174億港元股份，若以上限54.8港元訂價，將佔這次發行股份的49.21%。平安健康董事總經理范寅4月22日在記者會上表示，這反映了國際市場對公司的信心。

對於公司2017年度業績錄得人民幣10.016億元虧損，母公司中國平安保險集團(02318-HK)副首席執行官、執行董事李源祥回應，大型的獨角獸互聯網公司，都會經歷四個發展階段：建立場景、爭取流量，取得收入，最後獲取大量盈利，而平安健康現正處於發展第二階段，爭取建立龐大的客戶流量。而母公司中國平安繼續會支持平安健康的業務發展，未來會深入研究多方合作機會。同時，平安健康來自外部收入的佔比，也在逐步提升。

李源祥介紹，平安健康的成立，正好針對著內地現時醫療系統面對的痛點：看病難、看病貴、信息不透明。公司透過互聯網加人工智能，提升醫生產能，為醫院、醫生、病人減輕負擔，成為解決上述痛點的有效方法之一。

平安健康董事長王濤介紹，現時內地醫療資源缺乏，8%的醫院資源，服務一半就診人士；花費3個小時的問診旅程(包括交通及等候時間)，只換來8分鐘的有效診斷時間。國內醫療資源缺乏，估計還需要28萬名家庭醫生，數十萬家診所，按傳統方式將需時數十年！透過互聯網加人工智能輔助，將是唯一可行的解決方案，無論對病人、醫生、醫院、政府，均能協助減輕負擔。而透過健康大數據，公司也可以向客戶提供合適產品服務，並優化用戶體驗。

文：周燕芬

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