美國對俄制裁衝擊波：鋁鎳之後，下一個是鈀金？

自 4 月 6 日美國制裁俄鋁以來，鋁價累計大漲近 40%，鎳價漲逾 33%。正在「漲潮」關口，LME 期鎳和期鋁又沖高回落，周五亞市盤中，前者一度下跌 3%，後者跌 2.5%。與此同時，還有一種貴金屬與「神鋁」「妖鎳」走勢如出一轍：鈀金。

周五，鈀金連續第五個交易日收於 1000 美元整數位心理關口上方，4 月 18 日以 1034.95 美元創 2 月 28 日以來收盤最高位，本周累漲 5%。另外，截至 4 月 17 日的當周，鈀金凈多頭部位創去年 6 月以來最大增幅，上漲 19% 至 8787 口合約。

2017 年，鈀金價格上漲 55%。由於投資者擔心漲勢過快，在今年 4 月 6 日之前，鈀金本已經下跌 16%。但美國的制裁卻給鈀金送了一次「神助攻」，價格迄今已經反彈 14%。

渣打銀行貴金屬分析師 Suki Cooper 認為，鈀金價格上漲，很大程度上是受到諾里爾斯克鎳業（Norilsk Nickel）鈀金供應量的不確定性所驅動。儘管目前鈀金並無嚴重短缺，但確實可能面臨缺貨的狀況，引發市場擔憂。

諾里爾斯克鎳業是全球產量最高的鈀金生產商，占有全球鈀金市場 40% 的市佔率。在美國宣布制裁俄鋁之後，投資者普遍擔心，制裁範圍會否擴大，波及諾里爾斯克鎳業。

彭博社分析稱，當前鈀金供應已較為緊張，俄羅斯出口若出現中斷，其市場意義不言而喻。化學品公司莊信萬豐指出，2017 年，鈀金消費量超出產量 110.6 公噸，市場今年將會看到巨額逆差。

華爾街見聞主編精選《讀要聞 | 「妖鎳」會步「神鋁」後塵嗎？要看美國敢不敢制裁俄羅斯鎳業了》曾提到，如果僅從政治角度考慮，美國完全有理由制裁諾里爾斯克鎳業。因為公司其中一位控制人正是俄鋁的實控人 Oleg Deripaska，此人已被明確列為制裁對象。

但是，美國是僅次於中國的全球第二大鈀金消費國。鈀金和鉑金都是汽車製造業重要的原材料，而汽車產業是美國工業的重要支柱。

三菱銀行（Mitsubishi）分析師 Jonathan Butler 認為，

如果禁止進口俄羅斯鈀金，就會給美國市場製造出一個巨大的供應缺口，那是（北美唯一一家鉑族金屬生產商）Stillwater Mining 和其他供應商根本沒有能力填補的。

如果鈀金的全球供應鏈因制裁俄羅斯生產商而被破壞，屆時，美國面臨的問題要比制裁俄羅斯人得來的益處大多了。

『新聞來源／華爾街見聞』