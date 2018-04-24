美國考慮放緩制裁俄鋁 國際鋁價周一大跌逾9%

國際鋁價周一大跌，跌幅近 9.4%，主因是美國考慮暫緩制裁俄鋁 (Rusal)。影響所及，港股俄鋁周二開盤也大漲 26.3%，報 1.92 港元。

據《彭博》報導，美國財政部首次討論解除對俄鋁制裁的條件，表示如果俄羅斯鋁業大亨 Oleg Deripaska 能放棄對這家公司的控制權，美國可以解除對俄鋁的制裁。為此，美國財政部將簽署延長與俄鋁進行交易期限，至 10 月 23 日止。

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，俄鋁被制裁，主要是與 Deripaska 的關係，美國並不是針對那些依賴俄鋁及其子公司而辛勤工作的人。

過去 2 周因為美國宣布對俄鋁的制裁，讓市場陷入混亂。俄鋁約生產全球 6% 的鋁，市場擔心俄鋁被制裁將造成供應不足，鋁價在 2 周內大漲，上周四早盤觸及每噸 2718 美元，較制裁前一天大漲近 30%。

鋁價日線走勢圖 (近一年以來表現)

交易商推測鋁供應中斷的狀況，有望因美國態度轉變而緩解，造成鋁價大跌，跌幅達 9.4%，為史上單日之最。而俄鋁之外的鋁生產商股價則下跌，Alcoa Inc 重挫 12%。

BCS 全球市場分析師 Oleg Petropavlovskiy 表示，之前有人擔心，就算 Deripaska 賣掉股份，俄鋁仍難逃制裁處分，現在這已不是問題。

美國的說法料將加大 Deripaska 的壓力，因為他試圖在不放棄控制權的情況下拯救公司。他擁有俄鋁 48% 的股份，並透過股東協議聯手其他公司，從而取得控制權，而聯手的股東包括被制裁的 Viktor Vekselberg。

分析師認為，俄鋁國有化是可能的方案，但俄羅斯財政部長 Anton Siluanov 上周五表示，俄鋁並不在國有化企業的名單中。