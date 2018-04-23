SWIFT開發亞太跨國即時支付服務

台北 2018 年 4 月 23 日電 / 美通社 / -- SWIFT 已與澳洲、中國、新加坡和泰國的 SWIFT gpi 銀行合作，在亞太區開發獨一無二的跨國即時支付服務。

SWIFT 已與亞太區的多家銀行舉行了會談，探討如何以 gpi 為基礎開發亞太跨國即時支付系統。這些銀行包括 ANZ、Bangkok Bank、中國銀行、中國建設銀行、中國廣發銀行、Commonwealth Bank (CBA)、DBS、中國工商銀行、Kasikornbank、NAB、Siam Commercial Bank、UOB 和 Westpac。SWIFT 與參與銀行在會談期間確定，除了 gpi 銀行及他們的客戶之外，這項服務還將惠及各國內市場，最終為亞太區的所有銀行客戶提供全面即時跨國支付服務。

這些 gpi 銀行商定，該服務將分三個不同階段推出：

第一階段：推出新的即時 gpi 附屬計劃，發展該地區 gpi 銀行之間的即時跨國支付。SWIFT gpi 支付已成功將跨國支付時間明顯縮短至數分鐘，確保該地區簽約 gpi 銀行之間跨國支付的即時結算。

第二階段：在每個接受國將 SWIFT gpi 連接有效擴大至現有的即時支付系統中，無論最終受益人是否在與 SWIFT 對接或使用 gpi 的銀行中擁有帳戶，保證在這四個市場實現跨國支付的即時結算。

第三階段：透過 SWIFT gpi 與國內即時支付系統對接，促進各自客戶間的全面跨國即時支付。其目標是使接收帳戶持有人能夠受益於全方位的即時支付體驗，不論他們是否在與 SWIFT 對接或使用 gpi 的銀行中擁有帳戶。

SWIFT 亞太區董事總經理 Eddie Haddad 表示：「隨著該地區國內即時支付系統的廣泛應用，跨國即時服務已成為 SWIFT gpi 在亞太區的自然延伸，對銀行客戶來說，該服務真正顛覆了傳統的遊戲規則。SWIFT 能夠幫助我們的客戶利用他們現有的基礎架構，在多個市場實現標準化連接，並且提高跨國貿易的效率，推動東南亞地區的進一步融合。」

經過初步討論，SWIFT 和參與的 gpi 成員銀行已開始制定銀行可以審核和測試的通用跨國即時計劃。新服務的設計將以現有的 SWIFT gpi 服務規則以基礎，進一步解決支付鏈過程中出現的問題。SWIFT 還開始與澳大利亞的新支付平臺 (NPP) 就相關問題展開了討論，希望透過他們新推出的國內即時支付系統，實現從境內到海外的 SWIFT gpi 支付。SWIFT 設計、建造並且交付 NPP，在 NPP 基礎架構運營方面發揮著關鍵性的作用。

2017 年推出的 gpi 已佔 SWIFT 跨國支付總額的近 10%，每天超過千億美元資金透過 gpi 在全球範圍內快速、安全轉帳。160 多家銀行已註冊該服務，包括 SWIFT50 大銀行中的 48 家銀行，這些銀行每天在 350 個國家間支付通道中（包括中美等主要支付通道）支付幾十萬筆款項。在中美間支付通道中，gpi 佔支付總額的比例超過 30%。

Haddad 表示：「SWIFT gpi 已將跨國支付時間縮短至數分鐘，甚至數秒，近 50% gpi 支付的完成時間不超過 30 分鐘。新計劃將更進一步加快支付流程，並且將 gpi 功能的覆蓋範圍深入拓展至國內市場，推動該地區跨國支付市場的重大改變。我們期待將其付諸實踐，同時也期待更多國家和銀行使用這項新服務。」

SWIFT 簡介

SWIFT 是一家全球性的金融同業合作組織，也是世界領先的安全金融資訊服務提供者。SWIFT 為社群提供資訊傳送平臺和通訊標準，並且提供訪問和融合、身份識別、分析和合規等領域的產品和服務。

SWIFT 的資訊傳送平臺、產品和服務對接了全球超過 11,000 家銀行、證券機構、市場基礎設施和企業用戶，覆蓋 200 多個國家和地區。SWIFT 不代客戶持有基金或管理帳戶，而是幫助全球用戶社區透過可靠途徑，安全展開通訊並且交換標準化金融資訊，從而支援全球和本地市場的金融交流，並且有助於國際貿易和商業活動。

依靠用戶的信任，我們不懈努力，精益求精；我們支援社區應對網路威脅；不斷探索降低成本、減少風險和消除低效的途徑。我們的產品和服務支持使用者社群的訪問和融合、商業情報、參考資料及金融犯罪合規需要。SWIFT 還在全球、地區及地方層面讓整個金融界緊密協作，規範市場實踐，制定標準，並且討論共同關心的問題或顧慮。

SWIFT 的總部位於比利時，我們的國際治理和監管強化了自身合作組織架構的中立和全球特性。SWIFT 的分支機搆遍佈全世界，其業務幾乎覆蓋了所有金融中心。

詳情請參考 http://www.swift.com/ ，或透過 Twitter: @swiftcommunity 和 LinkedIn: SWIFT 追蹤我們。

聯絡人：

Jaime Lee

電話：852-2107-8860

電郵：jaime.lee@swift.com

編者注：

請閱讀以下參與行評論：

「這是 SWIFT gpi 計劃的自然延伸，我們希望將澳大利亞的 NPP 等即時支付基礎架構與其他市場的類似平臺進行對接。透過研究如何與其他基礎架構對接，我們將能夠為我們的客戶即時提供更快的跨國支付服務，而不受時區和日常截止時間的限制。」-- ANZ 交易銀行業務董事總經理 Mark Evans

「盤谷銀行非常高興能夠與 SWIFT 合作，探索跨國即時支付。我們相信，SWIFT 將深化全球支付市場的連通性，為我們提供更快、更加透明化的跨國支付。該計劃將幫助提供更加高效和可預見的支付體驗，我們的客戶將直接獲益。」-- Bangkok Bank 全球支付服務業務主管 Pongbhoka Buddhi-Baedya

「CBA 是 SWIFT gpi 的最大用戶之一，也是澳大利亞首批加入 NPP 的主要銀行之一。很多客戶已經在使用我們 NPP 解決方案，我們對這兩者合併所能帶來的可能性也感到非常振奮。」-- CBA 現金流與交易服務業務執行總經理 Michael Eidel

「星展銀行有幸成為加入 SWIFT gpi 行業計劃的首批亞洲銀行之一。該計劃使企業客戶能夠對他們的跨國支付進行端對端即時追蹤，並且掌握收款人帳戶入帳資金的明確訊息。按需追蹤功能不僅僅改變了企業客戶的跨國支付體驗，增強了買賣雙方之間的財務供應鏈合作關係，還減少了銀行的客戶服務請求。」-- DBS 現金產品管理業務集團主管 Navinder Duggal

「我們認為，透過使用新的跨國即時支付服務，跨國支付效率將明顯提高，也將大幅度提升亞太地區各市場之間的連通性。中國工商銀行將整合內部資源，推進該服務的研發，並且探索如何在海外分行中使用這一服務。」-- 中國工商銀行運營管理部門副總經理 Peng Hua

「即時跨國匯款交易將在不久的未來成為常態。SWIFT gpi 已擴展至很多有助於為各方簡化跨國支付流程的有效使用者案例中。」-- Kasikornbank 企業產品與服務部門執行副總裁 Silawat Santivisat

「我們不斷尋找機會改善客戶體驗，其關鍵在於與有著類似想法的組織合作，並且利用 API 技術。支持跨國支付的即時交付將為我們的客戶帶來重大好處。」-- NAB 支付、客戶產品與服務部總經理 Paul Franklin

圖標 - http://photos.prnasia.com/prnh/20160127/8521600559Logo