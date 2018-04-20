離岸風電2020年併聯遴選登場 3廠商角逐0.5GW配額

經濟部今 (20) 日下午舉辦離岸風電遴選作業，由「2020 年完工併聯」先登場，參與角逐的共有 3 家廠商，包括上緯投控 (3708-TW)、亞泥 (1102-TW) 與達德能源 (wpd)，爭取 0.5GW(十億瓦) 併網容量，預計最快 30 日對外公布結果。

率先登場的「2020 年完工併聯」遴選計畫角逐廠商包括上緯投控、亞泥與達德能源 (wpd)，爭取 0.5GW 的配額併網容量，且不受國產化供應鏈要求所限，而落選的廠商若總分超過 60 分，可參加接續的「2021 年至 2025 年完工併聯」遴選會議。

不過，「2021 年至 2025 年完工併聯」角逐者眾，採遴選制與競標制 2 種形式，其中，遴選制配額為 3GW，必須符合國產化承諾，配額將以保證價格收購，獲選開發商預計最快 4 月底出線；至於競標制配額則為 2GW，價低者將勝出，獲選開發商預計 6 月出爐。

國內開發商除上緯 (3708-TW) 與麥格理資本結盟開發海能與海鼎風場外，還包括中鋼 (2002-TW)、台電、力麗 (1444-TW) 與台泥 (1102-TW) 等 4 家，但台廠缺乏實際風場開發經驗，因此多與外商結盟，以取得技術等經驗協助，中鋼、亞泥均與丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 合作開發風場，力麗則選擇與日本丸紅株式會社合作。

參與遴選的外商包括來自丹麥的沃旭能源 (Ørsted) 及哥本哈根基礎建設基金 (CIP)、來自德國的達德能源 (wpd)、澳洲的麥格理資本、加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源等 6 家。

為落實推動在地供應鏈的承諾，外商紛紛與台廠簽署 MOU 或合作框架協議，更不約而同相中世紀綱 (9958-TW) 子公司世紀風電的水下基礎建設能力，擇其作為 MOU 簽署對象，沃旭及 CIP 更已與世紀綱簽訂合作協議，列入主要供應商，除世紀鋼外，中鋼 (2002-TW) 與台船 (2008-TW) 也都獲得多數外商的青睞而簽署 MOU。