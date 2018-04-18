微星、華碩拚電競一哥 今同步推出體驗店搶市

爭電競一哥地位，華碩 (2357) 與微星 (2377) 拚場！兩大電競品牌商週三 (18 日) 不約而同宣布成立體驗店，不過微星標榜「快閃」，將從週五 (20 日) 開始，在北中南巡迴展出「龍魂快閃體驗店」；華碩週三則於台北三創園區推出全新改裝的「ROG Store 體驗店」，標榜為玩家打造專屬的訓練基地，並宣布即日起正式開幕。為爭搶成長趨勢看好的電競商機，競逐激烈的微星與華碩比拚創意，吸引玩家目光。微星指出，為回饋玩家支持，首度打造「龍魂快閃體驗店」，以金屬消光黑為主體、經典盾牌及紅色線條點綴的大型貨櫃屋，覆蓋著象徵電競精神的龍魂圖騰，散發濃濃的遊戲氛圍，最受歡迎的微星 Lucky Q 公仔也將現身坐鎮，預料將是電競龍粉爭相朝聖的打卡熱點。



微星的「龍魂快閃體驗店」將在北中南巡迴展出，首站於週五在台北光華數位新天地南區戶外廣場展開。快閃體驗店將展示多款英特爾第八代處理器的最新電競筆電，供玩家試玩。



此外，微星指出，所贊助的世界冠軍隊伍「閃電狼職業電競隊」將派出 PUBG 選手及教練於週六 (21 日) 下午到場與粉絲見面，多位知名遊戲實況主也將輪番坐鎮龍魂快閃體驗店。



至於華碩，電競副品牌「ROG 玩家共和國」以「CYBERPUNK」為設計主題，將原本位在台北三創數位生活園區一樓的「ROG Store 體驗店」重新改裝，打造為玩家專屬訓練基地及電競聖殿，除擁有同步展售 ROG 玩家共和國旗下一系列精銳重裝的「研發實驗室」與「ROG 戰備庫」，另設置助攻玩家發揮潛能、培養和測試個人實力的「人機養成區」，以及能盡情號召各路好手一同前來切磋鬥技的 5vs.5「對戰區」和「玩家交流區」。



此外，體驗店更首度與台北城市科技大學校園戰隊「城市蒼鷹」進行產學合作，希望以兼具創新、高效與高相容性的獨家應用提供學子們絕佳學習空間，成為其邁向電競之路的強大後盾！華碩說，未來「ROG Store 體驗店」亦開放各大專院校資訊系、電競社等相關科系及社團免費場地租借，無論是舉辦電競賽事，或者有電競課程教學需求可預約接洽。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』