特力HOLA petite新型態店搶進中台灣 進駐大魯閣旗下大魯閣新時代

特力 (2908) 旗下 HOLA petite 新型態店搶進中台灣，進駐大魯閣 (1432) 旗下大魯閣新時代，成為 HOLA petite 全台第六家門市，預計該店業績成長上看三成。特力 HOLA petite 自 2014 年開始開始設立第一家據點，以 100-150 坪小坪數，自有品牌家居商品為主，由於全台覓地 500-600 大坪數賣場越來越不易，小坪數的 HOLA petite 家數成長快速，近一年就成立了四個據點。



特力指出，有別於其他五家，在大魯閣新時代店中，獨立規劃 HOLA petite 全台第一個「HOLA petite 生活學空間」，將透過相關課程體驗吸引來客。



HOLA petite 營運經理劉霈糴表示，新型態的 HOLA petite，強調 HOLA 選物概念，主打三大生活提案「舒壓到好眠」、「從下廚到上桌」、「從共聚到休憩」相關商品，種類超過 1,500 種。



為增加接觸年輕客群機會，HOLA petite 展店策略著重進駐包羅購物、休閒、娛樂目的大型購物中心，主力客群鎖定 26~49 歲都會小家庭，拓展年輕或親子消費客層。預期在商品及服務多元化、賣場人潮聚集雙重優勢下，單店來客數可望較轉型前翻倍成長，業績成長上看三成。



HOLA petite 新時代店位於該棟六樓婦幼主題層，擁有超過百坪營業面積，以客廳、臥室、浴室、餐廳四大情境空間演繹商品，包含客廳所需的沙發、邊桌、燈飾、抱枕及地毯；臥室裡的床寢、涼被、被胎、枕頭及專業床墊；浴室內的毛巾、擺放配件、香氛、洗沐用品、踏墊及收納；餐桌上的餐具杯盤、午茶組、馬克杯、鍋具及美食等，屬於時下年輕小家庭或親子客群必逛樓層。



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