【日盛投顧】半年線若能收復較有利多頭反攻

◆盤勢分析

1.2330 台積電第二季展望不如預期，費半指數重挫，週五台股開低震盪，最高點 10,831 點未守穩月線（10,899 點），最低點 10,770 點跌破半年線（10,793 點），終場指數下跌 191.84 點，跌幅 1.75%，收在 10,779.38 點，成交金額為 1,556.32 億元，大於 5 日均量（1,482 億元）及 20 日均量（1,292 億元）。三大法人合計賣超 219.77 億元：外資賣超 207.50 億元、投信賣超 4.37 億元、自營商賣超 7.90 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上攻量大於 20 日均量較有助於擺脫盤整。

（2）、均線：支撐為 03/23 至 03/03 低點 (10,758 點至 10,638 點)，壓力為月線附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（39）小於 50，短線整理。

3. 選股方向可留意被動元件、工業 4.0、車用、生技、原物料、高殖利率、金融等。

盤面短線主流為被動元件、生技、原物料、風電

1. 觸控：

6456GIS-KY 每股擬配發 9 元現金股利，現金殖利率約 5%，3673TPK-KY 齊漲。

2. 光學：

3504 揚明光營運改善且具無人商店概念，3362 先進光攻 3D 人臉辨識。

3. 被動元件：

日商退出低階市場，產品漲價及併購想像題材一波接著一波，相關公司有 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、5317 凱美、5255 美桀、3068 美磊、6449 鈺邦、6284 佳邦、3090 日電貿、2456 奇力新、3537 堡達、2478 大毅等。

4. 生技：

政策加持，可留意包括新藥 4147 中裕、4174 浩鼎、4162 智擎、1795 美時、4123 晟德、學名藥 4105 東洋、4111 濟生、生物相似藥 6541 泰福 - KY 、4726 永昕、醫材 6499 益安、4107 邦特、4104 佳醫、4736 泰博、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、醫美 1786 科妍、4728 雙美、眼科 3218 大學光、隱形眼鏡 1565 精華、8406 金可 - KY 等。

5. 原物料：

台灣前瞻基建及美國基礎建設商機可留意 2027 大成鋼、8415 大國鋼、2030 彰源、2031 新光鋼、1605 華新等，原油位處相對高檔，指標股包括 ABS1312 國喬、1309 台達化及 EG1710 東聯等。大陸水泥市況有利 1101 台泥、1102 亞泥等。

6. 風電：

搶食 5.5GW 離岸風電大餅，概念股有 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、2002 中鋼、2013 中鋼構、2031 新光鋼、8349 恒耀、2208 台船、1519 華城、1514 亞力、1504 東元、1513 中興電、1609 大亞、1605 華新、1102 亞泥、1802 台玻等。

7. 工業 4.0：

智慧製造帶動 2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、4555 氣立、6414 樺漢等。

8. 車用：

新能源車成長動能強，可留意電池模組線束 3665 貿聯 - KY、減速箱齒輪 1536 和大、電源零組件 2308 台達電、車用鏡頭 3019 亞光、充電槍 3003 健和興、散熱模組 2412 建準、車用扣件 8349 恒耀等 Tesla 供應鏈以及 6279 胡連、6422 君耀 - KY、3526 凡甲等比亞迪供應鏈。雷達成長帶動的 2231 為升等也可留意。

9. 高殖利率：

保守型投資人可留意預期高殖利率的 2404 漢唐、1582 信錦、3005 神基、2903 遠百等。

10. 金融：

美國加速升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、5871 中租 - KY、9941 裕融等。