中興記者會10分鐘結束 董事長稱美國禁令可能致其進入休克狀態

4 月 20 日下午 15:00，中興通訊在深圳總部召開發布會回應美國禁令，發布會僅耗時 10 分鐘。

據新華視點，中興通訊董事長殷一民說，美國的禁令可能導致中興通訊進入休克狀態，對公司全體員工、遍布全球的營運商客戶、終端消費者和股東的利益造成直接損害，我們堅決反對。

中國證券網報導，殷一民明確表示，反對把貿易政治化。他表示將加大研發投入，並認為求人不如求己，反對某些國家單邊主義破壞全球產業鏈。

據新浪財經，殷一民還表示，2017 年合規方面投入超 5000 萬美元，計劃今年在合規方面投入更多資金。

圖源：egsea

中心高管已落座（圖源：新浪）

美國制裁中興通訊事件經過：

①4 月 16 日，美國商務部下令禁止美國公司向中興出售元器件等產品，為期 7 年；

②4 月 17 日，中興通訊在香港停牌；

③4 月 19 日，中國商務部稱，美方的行徑引起了市場對美國貿易和投資環境的普遍擔憂；

④4 月 20 日晨間，中興通訊發布了《關於美國商務部激活拒絕令的聲明》，稱不能接受美國商務部制裁；

⑤4 月 20 日，美國商務部新聞官稱，對於中興的禁令目前沒有扭轉的餘地或協商的空間，要嚴格地等到 7 年後才有望重啟協商。

『新聞來源／華爾街見聞』