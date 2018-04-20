【異動股】雄安概念股午後拉升 華訊方舟(000687-CN)漲停

午後，雄安概念股拉升。截至發稿，華訊方舟(000687-CN)漲停報11.13元，紫光國芯(002049-CN)漲8.16%報58.82元，韓建河山(603616-CN)、北京科銳(002350-CN)漲逾6%，冀東裝備(000856-CN)漲4.69%報19.66元，光啓技術(002625-CN)、建科院(300675-CN)、青龍管業(002457-CN)等漲逾3%。

據悉，2018年，雄安新區將在産業方面開工建設包括清華大學國防科技高端實驗室在内的13個項目，總投資超過600億。13個項目分别為：中國電信中國雄安智慧信息産業園項目、中國電信智能車聯網示範區和自動駕駛場外測試區項目、中電網絡天地一體化信息網絡雄安科技園項目、華訊方舟雄安太赫茲科技創新研究項目、光啓超材料前沿技術研究院及新型發動機先進技術研究院項目、中電科太赫茲智能感知核心芯片和器件産業化項目、清華大學國防科技高端實驗室、京東金融總部項目、阿裡巴巴菜鳥智慧物流未來中心項目、中國電信雄安國家高速網絡項目、中國電信雲上雄安數據中心和天翼雲雄安資源池項目、中國電信雄安公共智能視頻雲項目、中國移動基礎通信建設項目。

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