元大金旗下元大銀主辦緯穎三年期1.8億美元聯貸案今完成簽約

元大金 (2885) 旗下元大銀行統籌主辦緯穎科技 (6669) 暨 Wiwynn International Corporation 三年期 1.8 億美元聯貸案，於今 (20) 日完成簽約，該聯貸案係由元大銀主辦，一銀、合庫、彰銀 (2801)、華銀、凱基銀共同主辦，參貸銀行為上海商業銀行(5876)、新光銀、玉山銀、遠東銀(2845)、台中銀(2812)、安泰銀(2849)、板信銀行及華泰銀行等，共計 14 家金融機構參與。緯穎科技為緯創(3231) 集團旗下成員，前身為民國 99 年 10 月成立之雲端事業部，以原創設計和直接銷售模式，在 101 年自集團獨立成立以承接網路服務業者之需求為主，106 年起雲端伺服器換機潮湧現致其出貨量倍增，且營運策略將過去以儲存器為主，調整為提昇伺服器業務及整機櫃 (rack) 服務，營收倍數成長且獲利顯著提昇，整體營運前景佳。



元大銀表示，此次聯貸資金用途為支應緯穎科技、Wiwynn International Corporation 營收大幅成長所需之營運週轉金，去年合併營收達 856 億元，較前年倍增，今年第一季合併營收 394 億元，年增率 280%，聯貸案原為募集三年期、1.5 億美元，由於參貸行庫踴躍認購，認購總金額達 3.05 億美元，超額認購比率逾 200%，最終以 1.8 億美元結案簽約。



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