〈蘋概Q2難旺〉雖有非手機PCB訂單下達 供應鏈Q2不指望蘋果

外資大舉下修蘋果的 iPhne 手機出貨預估，其中對於蘋果 PCB 供應鏈華通 (2313-TW) 及台郡 (6269-TW) 在第 2 季營運最受煎熬，雖然蘋果在非手機產品新 iPad 及 Mac Book 板拉貨，勉強對於產能利用率的維持有所挹注，法人預估，華通的第 2 季產能利用率仍能維持在 8 成的水準。

而蘋果軟板供應鏈的嘉聯益 (6153-TW) 原僅供應蘋果穿戴裝置產品的軟板，蘋果訂單對於營收的占比也不高，所受蘋果銷售難旺的影響也不大；而在第 2 季的淡季，嘉聯益目前最主要工作在於新設備進駐桃園觀音新購置的新廠區，對於嘉聯益而言，此一拓展的已久的 LCP 材料手機軟板天線產品領域，不僅為蘋果訂單，也是為未來的 5G 通訊應用需求開始準備。

而對於臻鼎 (4958-TW) 大量投資入資本支出開發的類載板製程，在目前除蘋果的需求之外，也在尋求其他客戶端的認證中。

今年第 2 季有蘋果新 iPad 及 Mac Book 板的拉貨，雖然數量上不及手機大，且新 iPad 及 Mac Book 板因增加新功能的幅度不大，形成 PCB 的改版無多，在產品價格上並沒有大幅提升的挹注，但是對提升各供應鏈第 2 季產能利用率，有一定的挹注效果。

華通及台郡今年對於蘋果的非手機板產品交貨週期不同，兩家交貨蘋果去年 iPad 及 Mac Book 板，生產時程集中在第 1 季，今年則是在 3 月底開始小量交貨，因此主要生產及拉貨時程將集中在第 2 季。

台郡主管明確指出，今年營收仍無法改變往年第 2 季陷於全年谷底的狀況，因此第 2 季最重要是人員訓練，並與客戶做好共同研發工作，迎接下半年產業旺季到來。

而華通第 2 季的產能利用率預估可以達到 8 成，但是這 8 成的產能利用率是基於以高階製程的設備投入生產中階的產品，且必須攤提高額的折舊費用，加上第 2 季生產的 iPad 及 Mac Book 板價格增加有限，目前華通對於第 2 季的展望也保守。