亞馬遜執行長貝佐斯「致股東信」 受企業領導人推崇的原因

自從電商巨擘亞馬遜於 1997 年上市之後，創辦人兼執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 每年都會發布一封致股東的信，至今已累積 20 封，而對許多投資者或企業領導人而言，這些信充滿勵志性，並深具啟發意義。

亞馬遜股價日閒走勢圖

身為創投公司 IVP 一員的 Parsa Saljoughian 表示，貝佐斯的致股東信函是他最喜歡閱讀的商業文章，他說：「這是任何對商業感興趣的人，都應該閱讀的讀物之一，在看完全部的內容後，你真的可以學到很多東西。」

貝佐斯的致股東信已成為商界人士必讀的內容，透過閱讀這些信件，讀者可更深入了解亞馬遜執行長的管理原則與長期想法。隨著亞馬遜不斷擴大，貝佐斯躍升成全球首富，他的信件在全球商業領導和高層主管中，引發更多的讚賞。

『最衷於長期思考』的執行長

創投公司 Social Capital 的執行長 Chamath Palihapitiya 表示，他是貝佐斯致股東信函的忠實讀者，因為這些信提醒人們要具有長期觀點，同時保持簡單性。他指出，太多的領導者都太短視，並且過分複雜化建立企業的過程，往往導致失敗。

Palihapitiya 說：「貝佐斯是市場中，最聰明且最具長期思考的執行長，他的信嚴格提醒人們要堅守基本原則，並且你需要將事情簡化但維持長期性。」

在美國時間周三 (18 日) ，貝佐斯發表今年的致股東信，他再次強調長期思考的概念， 他寫道：「大多數的人認為，如果他們夠努力，應該能夠在兩週內學會倒立，然而現實是，這大概需要你每天練習，並持續 6 個月，如果你認為你應該能夠在兩週內達成目標，你最終會放棄。」對範圍若有不切實際的信念，將會殺死高標準。

充滿啟發性

智慧型恆溫器製造商 Ecobee 的執行長 Stuart Lombard 說，他喜歡與全公司分享貝佐斯的年度信函，他認為貝佐斯的一些關鍵見解，例如長期思考、持續學習和簡化公司結構，都是他公司文化的基石。

Ecobee 是亞馬遜的密切合作夥伴，並且從亞馬遜的 Alexa 基金獲得募資。Lombard 表示：「我們在組織化我們的公司還有營運過程中，都嘗試並使用很多被提及的概念。」

除了貝佐斯之外，還有幾位執行長的致股東信函受到推崇。Berkshire Hathaway 的執行巴菲特的年度致股東信，仍被認為是商界領袖最好的讀物之一，他的信件已被彙編作為一本書出版，此外，摩根大通執行長 Jamie Dimon 的年度信函也受到高度重視。