美銀美林：外匯市場終於從「沉睡」中甦醒

摘要：美銀美林稱，匯市去年大部分時間都處於「休眠」狀態，但第一季交易量終於反彈，其中離岸人民幣、盧布及歐元交易量年增率漲幅分別達 54%、20% 和 17%。不過匯市走勢並未展現更明顯趨勢，趨勢交易者依然面臨很大挑戰。

在沉睡了相當一段時間之後，外匯市場開始熱鬧起來了。

美銀美林外匯策略師 Vadim Iaralov 在近期報告中稱，外匯市場在去年大部分時間裡都處於「休眠」狀態，但今年第一季銀行間外匯交易量終於出現反彈，「沉睡的巨人終於甦醒了。」

據美銀美林統計，交易量出現顯著增長的主要貨幣包括離岸人民幣、盧布以及歐元，今年第一季它們交易量的年增率漲幅分別達到 54%、20% 和 17%。

從匯率的變化來看，報告顯示，新興市場中年增率漲幅居前的貨幣包括泰銖、離岸人民幣和盧比，在 G10 國家貨幣中歐元、新西蘭元和澳元走勢較強。

經營着全球最大外匯交易結算系統的 CLS 集團的數據，也印證了美銀美林的統計。CLS 數據顯示，今年 1-3 月經其結算的日均外匯交易量達到 1.87 兆美元，超過 2013 年第一季的日均 1.67 兆美元，創歷史新高。

CLS 認為，外匯交易量攀升的原因一方面在於市場波動性加大，同時也受到使用其服務的資管機構等買方公司更多參與的影響。

除此之外，也有分析師提到，匯市開始甦醒主要還是因為央行政策，過去的寬鬆政策相當於人為的創造出金融市場的平靜，如今隨著貨幣政策正常化進程開啟，匯市交易量所面臨的壓制力量逐漸減輕。德國商業銀行外匯分析師 Thu Lan 提到：

匯市一直處於觀望狀態。

所有人都等着看央行（貨幣政策）正常化舉措的第一步。

不過值得注意的是，雖然交易量開始回升，投資者要想獲利也並不比以前容易，同時市場的走勢也沒有呈現出更加明顯的趨勢。

美銀美林報告稱，在目前匯市缺乏明確的基本面主題的情況下，資金流動這個因素就變得比以往任何時候都要重要，而對於趨勢交易者來說，目前的情況就極具挑戰性。報告以歐元為例寫到：

歐元交易對處於區間波動狀態，但有序的資金流動每隔幾天就會轉向。

『新聞來源／華爾街見聞』