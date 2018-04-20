中國人行主導人民幣走升

在中國人民銀行的主導下，今年以來，人民幣兌美元的匯率，繼去年之後，再升值了 4.87%，在亞洲各地貨幣當中，表現名列前茅。在今年 3 月 27 日盤中，人民幣匯率更以 1 美元兌 6.2431 人民幣，創下了自 2015 年 8 月 10 日以來的最高水平；因此，如果自 2016 年 12 月 16 日所寫下的 1 美元兌 6.9649 人民幣的谷底計算起，在過去 1 年又 4 個多月裡，人民幣匯率升值了近 11.6%。







來自美國的壓力



相對而言，人民幣的歷史最高紀錄，則是自 2014 年 1 月 14 日所寫下的 1 美元兌 6.0391 的人民幣。



導致今年以來人民幣兌美元匯率進一步走升的原因，不外乎來自美國政府的強大壓力 (不過，也有分析師並不認同此種解釋)。因為川普(Donald Trump) 政府一向認為，正是因為中國人民銀行刻意壓抑人民幣匯率走勢的關係，才使得美國商品難以進入中國市場，並造就了中國躋身貿易大國的地位。



去年當地的經常帳盈餘為 1649 億美元，而根據經濟學人資訊中心 (EIU) 的預估，今年中國的經常帳盈餘占 GDP(國內生產毛額)的比重，將可望為 1.3%。而為了對抗中國─尤其是在最近幾年，當地在經濟、軍事及科技等方面實力快速的崛起，近期的川普政府，甚至義正辭嚴地奉著「國家安全」(national security)之名，還不惜掀起了一場針對中國的全球貿易戰爭。



儘管中國的經濟已不再像過去般地仰賴出口來帶動；然而，只要人民幣進一步升值，分析師相信，其實還是會對當地的經濟產生不利的影響。根據經濟學人資訊中心原先的預估，今年中國 GDP 成長幅度為 6.6%。







寬鬆措施沒影響



川普政府一直認為，來自中國的不公平貿易，奪走了美國人的就業機會。但其實，今年 2 月，美國的失業率也不過是 4.1% 的水準，與中國去年第四季 (未經季節性的調整) 的 3.9%，相去並不遠矣。



同樣值得注意的是，為了緩和美、中貿易的緊張關係對當地經濟所造成的壓力，中國人民銀行在 4 月 17 日傍晚，也祭出了局部性的金融寬鬆措施；而面對著美國聯邦準備理事會 (Fed) 進一步緊縮銀根的既定政策，人民幣兌美元的強勁態勢，並未因此受到影響。相對而言，今年來新台幣兌美元升值的幅度，則僅為 1.54%，落後人民幣已達 3.33 個百分點。



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