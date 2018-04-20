德銀出包！上月錯付280億歐元 規模超越該行市值 幸虧已追回錯帳

彭博社報導，據知情人士透露，德意志銀行上月的發生一次例行支付錯誤，導致這間德國最大的銀行意外向一個交易所匯出了 280 億歐元（350 億美元）。所幸德銀很快就發現這項錯誤，立刻追回款項，因此未蒙受損失。知情人士稱，錯誤轉帳事件約發生在復活節前一週，當時德意志銀行正在進行每日抵押品調整。該款項遠超過應付金額，匯到了在德意志交易所旗下歐洲期貨交易所內的一個帳戶。



德意志銀行發言人 Charlie Olivier 在一封電子郵件聲明中寫道，該事件是在德銀的主帳戶與德銀在歐洲期貨交易所帳戶之間，進行抵押品調整時發生的一個操作錯誤。德銀幾分鐘內就發現這個錯誤，並立即糾正。德銀也認真檢查了發生錯誤的原因，並採取措施防止重蹈覆轍。



就在銀行業面臨監管部門更嚴格的審查之際，該件事再度引發了外界對該行風險和控制流程的質疑。連續三年虧損的德意志銀行正在調整領導層，此事無疑對該行來說又是一個汙點。



知情人士表示，發現這個錯誤的應該是被稱為「捕熊陷阱」的內部故障保障系統。該系統是德意志銀行，對 2014 年的抵押品支付錯誤事件進行內部審計後建立的。雖然確實曾有類似錯誤，但這回涉及金額太高，甚至還高於德銀約 240 億歐元的總市值，讓外界不禁認為德銀實在太誇張。







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