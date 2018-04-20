罕見疾病製藥商Shire 拒絕武田製造收購邀約

罕見疾病製藥商 Shire Plc (SHP-LN) 週四（19 日）表示，它拒絕了日本武田製藥 (4502-JP) 的 630 億美元現金和股票併購邀約；而肉毒桿菌製造商愛力根製藥 Allergan Plc (AGN-US) 亦在最後反悔取消併購 Shire 之意圖。

近期醫藥生技界併購案雖然提升，但轉變猶如肥皂劇。大型企業尋找有前景的資產來改善他們的產品線，而武田如果成功收購 Shire，那麼將會是今年為止最大的一起醫藥生技併購案。

Allergan 曾於週四（19 日）表示意圖併購 Shire，使得 Allergan 股價大跌 7%。爾後，其執行長 Brent Saunder 提道股東的反對而拒絕了併購事宜，使 Allergan 再度申明不競標的表態。股價最終上漲回穩。

Allergan 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

總部位於愛爾蘭都柏林的 Allergan 市值約 520 億美元，截至 12 月底，已有 300 億美元的債務，這是近年來一系列大量收購案遺留的後遺症。持有 Allergan 及 Shire 股票的 Gabelli ＆ Co 分析師 Kevin Kedra 提道，Allergan 的「Saunders 是個併購愛好者，所有人都在等待他的下一筆交易」。

武田製藥執行長 Christophe Weber 的報價使 Shire 股價一度大漲 5% 之多，週四收盤上漲 5.89% 來到 3975 英鎊。然而，Shire 目前的市值約 340 億英鎊（約 483 億美元），而武田製藥的市值約 4.1 兆日元（約 310 億美元）。

Shire 在罕見疾病中的地位還是相當有優勢的，包括血友病藥物、胃腸疾病、神經科學、多動症藥物等。

武田表示，其企業方針仍會保持紀律嚴明，並維持其股利政策，及投資級別的信用評級。

根據英國的收購規定，武田在上個月表示正在考慮出價後，只有到 4 月 25 日的時間開價。Shire 提道，武田的 3 次開價都低於認知的市價。

由於在 2013 年以 320 億美元收購 Baxalta 的資金壓力，及學名藥的競爭加劇，Shire 在過去 12 個月中承受了壓力，其股價下跌了約三分之一。本週 Shire 也達成了協議以 24 億美元販售癌症藥物給法國私營集團 Servier。