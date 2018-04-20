小空間 異想世界 不到9坪旅館小房 迷倒設計師張智強的13傑作

張智強 Gary Chang

因為我是香港人，大部分人生都在那 9 坪多的自宅中度過，小空間的居住模式和無限延伸的設計想像，一直是我的興趣。不只香港，隨著人口密集度增加，如何在狹小空間取得優質的生活方式，已是全球銳不可當的現象和趨勢。

在旅店界也漸成顯學，過去認為房間面積越大越是享受、越有價值的觀念正逐漸被打破，反而利用空間的能力高低成為平價旅館的重要標準，九坪以下的房間就能滿足對品質、品味和服務的高檔需求。

旅店小房間的設計有時比微型家居更需要心思，旅客只停留一兩夜，不會浪費時間摸索繁複的收納櫃或家電使用方法，因此須讓空間五臟俱全，也要一見就明。

小房間旅店也更須聰明利用有限資源，例如比起把用不太著的設備塞進房間，不如提供更多元、功能更強的公共空間與服務，讓住客依需要和興趣去選用，減少浪費也增加人與人的交流。另方面，最主要的家具（如床鋪）則不能縮水省略，應更強調舒適度，甚至比一般房間的尺寸還要大，讓小房間顯得物超所值。

對於都會居住者而言，也能從旅店小房間偷師套用在家居的點子。像是更具親密感的家具距離、抽屜把手使用較輕薄的金屬而非厚實木頭、善用薄玻璃做間隔、可變化且多功能的組合家具等。現在已有很多服務式住宅，模仿旅店小房間打破傳統布局方式，如把床鋪與沙發、辦公桌甚至浴缸相連而置，既感覺新鮮又省下空間。

每到大城市旅行，我總愛找尋與眾不同的小房間旅店，有時是為了平衡旅費，有時是為了看知名設計師如何「玩弄」設計遊戲，有時是為了能隱身在芸芸都會中感受與空間之間的親密感。小不是少，甚至可以是更多。那種樂趣和刺激，經常都比入住總統套房還令我驚奇。

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來源：《商業周刊》 1588 期

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