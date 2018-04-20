以史為鑑 分析師：股市可能比人們預期更快重回高點

美國股市何時將回到創紀錄的新高，還是已經回不去了？有分析師認為，如果以史為鑑，股市重上高點的日期可能不會太遠了。

據《Market Watch》報導，本月份到目前為止，美股主要指數呈現上漲，漲幅約 2%，這是 4 月份典型的表現，也使當前股市與 1 月高點的差距縮小。

Charles Schwab＆Co. 首席全球投資策略師 Jeffrey Kleintop 認為，這是投資人該對股市樂觀的理由。他表示，平均來看，股市由修正轉為反彈，需要時間約為 13 周，也代表股市的回調可能就要結束了。

股市在熊市、修正期的平均走勢比較（圖表取自 Market Watch）

Kleintop 主要是透過 MSCI 全球指數為基準，所得到的結論。不過他也警告，高波動率可能不會很快就消失。

Kleintop 認為，隨著財報季的展開，股市有望復甦，退稅的效應還可能在本月所剩的時間中發酵。但另一方面，基於對貿易戰、貨幣戰及其他因素的擔憂，投資人也可能失去信心，造成股市下挫。

高盛 (Goldman Sachs) 對歷史趨勢的看法，也有類似的結論。高盛指出，典型的修正需要 70 個交易日，到達指數低點，然後經過 88 天收回失地。包括本周四在內，標普 500 指數觸及修正領域，即從峰值下挫 10%，已有 50 個交易日。

標普 500 指數這波低點距峰值 10.2%，是相對溫和的回調，過去平均修正幅度的中值為 16.4%。目前的指數位置，標普 500 指數距高點 6.5%，道瓊指數跌 7.6%，納斯達克指數挫 5.4%。

而高盛的數據顯示，自二戰結束後，標普 500 指數共出現 36 次修正，其中 24 次並未預示經濟衰退，有 20 次最後未跌至熊市領域。也就是說，約 55% 的修正最終沒有跌成熊市。

綜合來看，有 19% 的修正導致了經濟衰退和熊市，在這些情況發生時，往往是由更廣泛的經濟因素所驅動，股市下挫只是反應最後結果。