蘋果又有麻煩了！主要供應商業績不及預期 引爆iPhone需求悲觀前景

摘要：蘋果晶片台灣代工廠台積電第第一季財報不及市場預期，分析師認為全球對蘋果產品的迷戀正在迅速消退，蘋果第三財季營收指引或不及中值水平。美股開盤，蘋果下跌近 2%。

今日，全球最大的晶片代工廠商台灣積體電路製造股份有限公司（簡稱台積電）公布了 2018 年第第一季財報。

財報顯示，台積電第第一季凈利潤為 897.85 億元新台幣（約合 30.6 億美元），年增率增長 2.5%，但不及市場預期。

並且台積電估計第第二季營收將在 78 億美元至 79 億美元之間，也遠低於市場預期的 88 億美元。

而其管理層將此歸咎於一款 "非常高端的智慧型手機" 的說法，引發了有關全球對 iPhone 需求暴跌的討論。

據彭博供應鏈估計，蘋果在台積電的損益表中占據關鍵地位，2017 年第第四季，蘋果占據台灣市場半導體收入的 20％以上。

彭博社援引摩根大通分析師 Gokul Hariharan 稱，台積電第第二季預期的疲軟，主要因素就是 iPhone。

據摩根大通估計，2018 年第第一季，台積電在蘋果相關產品方面的收入下降 30％，而在第第二季則可能會下降 50％。

如果這一預測是準確的，它將為全球的 iPhone 需求描繪出一幅可怕的圖景，並暗示着全球對蘋果產品的迷戀正在迅速消退。

高盛分析師 Donald Lu 也對此表示贊同，他稱隨著蘋果的疲軟持續下去，台積電在 2018 年的需求也將「逐漸減少」。

同時，瑞穗也表示蘋果第三財季營收指引可能不及中值水平。

截止發稿，蘋果目前跌 2%。在此之前，歐洲晶片類股表現疲軟，AMS 下跌 3.7%、STMicro 下跌 2.2%，Dialog Semi 下跌 1.9%。

『新聞來源／華爾街見聞』