〈國泰金經濟調查〉中美貿易戰影響 股市樂觀、風險偏好指數雙創半年新低

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 4 月國民經濟信心調查結果，受中美貿易爭端影響，民眾的股市樂觀情緒與風險偏好態度同步下滑轉趨保守，兩者均處在近半年以來的低點。

4 月的經濟信心出現下挫，就業與薪資展望也同步下滑，所幸消費意願維持穩健。國泰金表示，雖然最新景氣燈號回到綠燈的穩定狀態，3 月採購經理人指數也反彈至近一年高點，但是，民眾景氣現況樂觀指數已連兩個月下降，4 月降至至 - 16.8，展望樂觀指數也續跌至 - 20.8，兩者均處在近一年的低點，且趨勢值持續下滑。

此外，民眾就業展望與薪資上漲預期指數也明顯回弱，分別來到 - 28.5 及 0.5 的水準，顯示民眾對於景氣與勞動市場看法均轉趨保守。所幸民眾消費意願並未受到信心面明顯衝擊，其中大額消費意願指數逆勢彈升至 3.9，耐久財消費意願也呈現穩定態勢。

民眾對 2018 年經濟成長看法與通膨預期僅微幅下滑，國泰金指出，本月民眾認為 2018 年經濟成長率有機會超越 2% 的比例小跌至 70.2%，但平均經濟成長率的預期值仍有 2.16%，較 3 月調查結果略低。

在通膨方面，民眾的通膨上漲感受指數及上漲預期指數均較上月小降，有 87.7% 的民眾認為今年通貨膨脹率會超過 1.1%，平均預期值為 1.30%，都略低於前月調查值，但仍高於主計總處的預估值 1.21%。



股市部分，國泰金表示，調查期間全球股市受中美貿易爭端影響而出現大幅震盪，雖然美股第一季獲利展望仍偏樂觀，但是台股展望相對平淡且位處相對高檔，加上民眾投資意願受經濟信心衝擊，本月民眾股市樂觀指數再下跌至 - 19.4。此外，由於受到近期金融市場波動加劇的影響，民眾風險偏好指數已連續三個月下滑至 - 4.2，兩者均處在近半年以來的低點。