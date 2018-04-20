美國高官再談限制中國科技投資 確認媒體報導屬實

美國財政部國際事務辦公室的助理財長、負責監管美國外國投資委員會（CFIUS）的希思 · 塔博特（Heath Tarbert），周四在美國首都華盛頓特區參加活動時，確認了彭博社 3 月底報導屬實。

彭博社在 3 月 27 日援引四名知情人士稱，美國考慮動用《國際緊急經濟權力法》遏制中國在美收購敏感技術。美國財政部正在制定計劃，明確將禁止中國企業投資於哪些行業，比如半導體和 5G 無線通信。

塔博特還透露，美國財政部也在積極推動國會立法，藉此擴大財政部審議外國赴美投資的權限。美國商務部長羅斯也曾在 3 月 27 日的福斯新聞採訪中，確認了美國將展開行動限制中國投資。CFIUS 將有新的議案等待參眾兩院通過，美國總統川普本人也會宣布一些行動。

金融部落格 Zerohedge 分析稱，這一最新消息看似「舊聞炒作」，但也說明全球頭兩大經濟體——美國和中國的貿易爭端遠未結束。在交換言語威脅的層面，美國發出了最新的示警信號。在眾多的不確定性中，只有一件事可以肯定：兩國摩擦遠未結束，股市最好早點做準備。

受此消息影響，道指在收盤前一刻跌幅擴大至近 100 點。消息傳出前道指跌幅曾收窄至不足 40 點。

『新聞來源／華爾街見聞』