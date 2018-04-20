美國上週首次申領失業救濟金降至23.2萬人 為三週以來低點

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，上週美國首次申領失業救濟人數下降至三週低點，繼續呈現勞動力市場熱絡的趨勢。美國勞工部公佈的數據顯示，截至 4 月 14 日止當週，首次申領失業救濟金人數由前一週的 23.3 萬人，向下減少 1,000 人，至 23.2 萬人，人數高於經濟專家估計的 23 萬人。



美國首次申領失業救濟金人數位在 30 萬人關卡以下已經很長一段時間，為 1970 年以來最長一波走勢。經濟專家普遍認為，申領人數低於 30 萬人反映就業狀況理想。



更能夠反映就業趨勢的四周移動平均數由前一週的 230,000 人，向上增加 1,250 人，至 231,250 人。



截至 4 月 7 日止當週的連續申領人數由前一週修正後的 187.8 萬人，向下減少 1.5 萬人，至 186.3 萬人，人數高於經濟專家估計的 184.5 萬人。



合格工人普遍短缺促使雇主想辦法留住員工，使得首次申領失業救濟人數維持在接近 45 年來最低水準附近。儘管每週的數據可能有波動，但低於 30 萬人被視為與健康的勞動力市場相符。



最新的報告顯示就業市場保持強勁，失業率保持在 2000 年底以來的最低點，但是員工薪資未持續加速。聯準會週三公布的褐皮書報告稱，儘管企業正在努力填補空缺，但是工資成長幅度溫和。



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