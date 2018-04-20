【復牌】開源控股(01215-HK)8.1億出售上環晉逸海景精品酒店

開源控股(01215-HK)宣布，以8.1億元出售Leading Prospect Limited。Leading Prospect Limited 組成，包括 A6 Limited、Hotel de EDGE Management Limited及Hotel de EDGE Limited。

A6 Limited為位於香港干諾道西94號及95號之該物業之唯一登記及實益擁有人，目前用作經營名為上環晉逸海景精品酒店之酒店。上環晉逸海景精品酒店為位於上環之精品酒店，由 Hotel de EDGE Limited 管理，而其酒店牌照由 Hotel de EDGE Management Limited 擁有。

所得款項淨額預計約為8.0697億元。集團擬應用出售事項之所得款項淨額約9600萬元將用於翻新Paris Marriott Hotel，最終金額將於酒店的酒店樣辦房間試行項目完成後釐定；約1億元至1.5億元將用於為集團之融資業務提供按揭貸款；約5000萬元將用作一般營運資金；及餘下所得款項淨額將用於日後可能出現之潛在投資機會，例如房地產業務(即酒店投資)及礦產業務。

出售完成後，集團將餘下一間酒店Paris Marriott Hotel。

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