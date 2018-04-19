〈台積電法說〉手機需求弱+虛擬貨幣不確定性高 下調全年營收成長

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(19)日召開法說會，展望全年，共同執行長魏哲家表示，今年半導體扣除記憶體產值估增 5%，晶圓代工則估增 8%，台積電美元營收則估成長 1 成，較上季法說時預估的成長 10-15% 略微下修，而下條主要原因是智慧型手機需求持續疲弱，另外還有虛擬貨幣需求有不確定性。

財務長何麗梅指出，第 2 季營收預估約落在 78-79 億美元，較第 1 季減少 7-8%，毛利率估 47-49%，跌破 5 成水準，營益率 35-37%，也同樣較第 1 季下滑。

魏哲家表示，第 2 季持續面臨需求趨緩的智慧型手機，不過高速運算需求支撐，因此營收表現仍持穩，只是較第 1 季下滑，但仍優於去年同期，而也因上半年表現低於預期，因此上下半年營收年增率，都較原先的情形還保守，上半年估約 12%，下半年成長幅度也較原先預估還保守。

而在雙率部分，何麗梅指出，由於第 2 季整體營業規模縮水，產能利用率下滑，另外產品組合以及匯率等多重因素影響，導致毛利率、營益率都低於第 1 季，其中新台幣走勢此次台積電預估 1 美元兌換 29.2 元，去年同期是 30.29 元，一來一往也影響毛利率。

不過在長期而言，魏哲家指出，台積電受惠四大趨勢，營運表現仍可穩健成長，尤其是 5G 與 AI 時代將來臨，可望推升半導體需求，而台積電四大平台，未來展望也看俏，行動裝置晶片內含價值提升，每顆晶片將陸續導入人臉辨識、AR、VR 與 3D 感測，高速運算包含虛擬貨幣、AI 應用等擴散帶動，至於車用與物聯網晶片，也將推升半導體成長，而台積電位處很好位置，可以持續掌握未來的成長性。