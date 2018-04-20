李慧芬：匯福金融集團市場銷售部總監(從業資格證編號ACK112)

今天恆指走勢反覆，但濠賭股卻出現上升動力，特別是澳博控股(00880-HK)。

由於澳博控股公布，何鴻燊將於2018年周年成員大會結束後退任公司主席、執行董事及董事會執行委員會委員之職務，並獲委任為「榮譽主席」。同時，何超鳳將接任公司主席兼執行董事；霍震霆及梁安琪獲委任為聯席主席兼執行董事；及蘇樹輝獲委任為副主席、執行董事兼行政總裁。

而數據方面，由於今年4月首九日包括清明節周末長假期，期內澳門博彩收入料只有約64億澳門元，日均賭收約為8億澳門元，對比3月份日均賭收為8.37億澳門元，去年同期則為6.5億澳門元。

預期澳門4月賭收按年增長20%至22%，整月賭收估計介乎242億至247億澳門元，代表4月餘下日子日均賭收為8.1億至8.3億澳門元，去年相對較低的基數有助維持按年增長的強勁動力。

澳門首季博彩收益按年升21%至96億美元，儘管貴賓廳業務按年增長24%，中場業務僅升17%，由於經營槓桿正面，預期濠賭股首季物業EBITDA增長26%。來自內地次級城市的旅客人數提升，以及來往港珠澳基建改善，均有助業務增長。

投資者可留意落後股份如澳博控股，其首季表現理想，市佔率亦有提升，惟股價卻跑輸同業。建議於7元左右買入澳博控股，獲利目標9元 。

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