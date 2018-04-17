李嘉誠父子砸6億 連4天掃進長實 持股比例升至31.67%

長和系主席李嘉誠及副主席李澤鉅於上周二至周五 (10 日至 13 日) 出手，連續 4 天共斥資 6.11 億元 (港元，下同) 增持長實(1113-HK)921 萬股，每股平均價為 66.29 元，持股比例由 31.42% 提高至 31.67%。

昨日長實股價下跌 0.97%，收報 66.4 元；長和 (0001-HK) 下跌 1.56%，收報 91.4 元，見一年新低。

長實股價

據港交所披露權益資料顯示，李嘉誠所購入 921.25 萬股長江實業股份，於上周二至周五一連 4 天買進，平均作價分別為每股 65.9686 元、66.1768 元、66.469 元及 66.9398 元，合共涉及資金 6.11 億元。

綜合香港文匯報、明報報導，翻查過去記錄，李嘉誠多年來對旗下公司股份一直「只買不賣」，但進場的時機大都被股民視為參考指標。李嘉誠父子這次是自 2015 年 6 月，首次出手增持完成分拆上市的長實後，事隔近 3 年，再於市場內增持長實。李嘉誠申報的長實持股比例，將由 31.42%，提高至 31.67%。

事實上，長江實業過去的派息回報可觀，根據長江實業 2017 年度的每股全年股息為 1.7 元，按投資物業重估前的每股溢利 5.44 元計算，其派息率大概為 31%。

長和股價

至於按長實 2017 年年報顯示，李氏家族持有長實 31.5% 權益，待 5 月股東大會舉行後，將可獲派末期股息約 15 億元，每股 1.28 元，而這次透過李嘉誠基金會增持長實，相等於該筆末期股息的 41%。

長和及長實將於 5 月 10 日舉行股東周年大會，李嘉誠主持會議後便會退任主席及執行董事職務，正式交棒予長子。值得留意的是，李嘉誠在 3 月 16 日宣布退休後，長實股價偏軟，由上月 16 日的 70 元，回落至昨日收市 66.4 元；長和則由上月 16 日的 98.9 元，回落至 91.4 元。