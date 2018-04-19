中興通訊遭制裁全面斷貨 晶片庫存或只剩1個月 Q1財報延後公布

美國商務部 17 日公告，中興通訊 (ZTE) 因再度做出虛假陳述，迫使美國決定執行高科技產品及技術出口管制，該公司將不得參與任何出口交易，任何人亦不得與中興通訊進行此等交易，期間長達七年後，中興通訊未來兩個月將進入生死存亡關頭。中國《第一財經》報導，近期與中興通訊在供應鏈環節有合作的美國供應商大致已停止對中興供貨和提供電話、郵件和現場技術支援的服務。



一名接近中興的美國供應商博通表示，「聽說從 17 日開始，(博通) 就停止供貨，連半導體公司本地的技術支援都不能再和中興工程師聯繫。」在美國商務部禁運令發出後，博通第一時間對中興啟動斷貨程式。博通是中興較大的晶片供應商，每年採購金額都在 10 億美元以上。



另一名美國晶片公司的負責人也提到，貿易戰是大家都不願意看到的，但美國政府下這個命令，任何一個總部設在美國的企業都要遵守。英特爾官方提到，「我們已經知曉美國商務部的命令，並將遵守相關法律法規的要求。」



對於斷供對中興實質業務的影響，中興官方並未作出回應。但根據中興年報中對原材料存貨的統計，一般為當年晶片總採購額的十二分之一。這意味著，中興晶片備貨只對應一個月左右的產能，加上管道代理商備貨，預計中興最多只有兩個月的晶片庫存。



自美國商務部對中興發佈禁運令後，中興通訊自 17 日開始在深港兩地公告停牌。4 月 18 日下午，中興通訊發佈 “延期披露 2018 年第一季度報告及繼續停牌” 的公告。



中興通訊在公告中顯示，公司原定於 2018 年 4 月 19 日披露 2018 年第第一季財報，因尚需就美國商務部工業與安全局啟動拒絕令對該公司的影響進行評估，導致無法在前述日期披露第一季財報，董事會審議並批准 2018 年第一季報告的日期將延後至公司確定的較晚日期。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』