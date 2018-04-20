美股盤後─蘋果股價下跌 債券殖利率上揚 道瓊收低83點

一家大型亞洲晶片製造廠發布營收預測令人失望，拖累了科技股下跌。投資人對利率走高，亦以利空反應。美國股市週四收低。

最後一小時交易中，股市削減跌幅。消息指出，司法部副部長 Rosenstein 上週告訴川普總統，他不是特別檢察官 Mueller 調查的目標。該報導並指出，川普告訴同僚，他不再希望開除 Rosenstein。



道瓊工業平均指數收低 83.18 點或 0.34% 至 24664.89。

Nasdaq 指數收低 57.18 點或 0.78% 至 7238.06。

S&P 500 指數收低 15.51 點或 0.57% 至 2693.13。

費城半導體指數收低 57.90 點或 4.31% 至 1285.88。

台積電週四說，預期第二季營收介於 78 億至 79 億美元之間，大幅低於華爾街預估的 88 億美元。

此一宣布對科技股構成壓力。蘋果股價下跌 2.8%，Nvidia，美光與 AMD 均下跌至少 2%。

華爾街亦注意利率走高的影響。美國 10 年期債券殖利率穾破 2.9%。今年稍早，10 年期債券殖利率處於目前水準，引發了股市回檔，投資人擔憂通貨膨脹上升可能快過預期。

分析師說，股市看來遭遇壓力，殖利率很快將成為利空因素，可能蓋過財報的利多。

週三，美國股市錯綜，S&P 500 與 Nasdaq 小幅上揚，聯合航空與 CSX 財報提供了利多。

財報季週四持續， Procter & Gamble，Bank of New York Mellon 與 Blackstone 公布獲利均高於預期。

目前為止，企業財報多屬強勁。至週四上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，77% 獲利高於預期，75% 營收高於預期。

分析師說，目前為止，對企業財報感到高興。但投資人在找尋非常好的財報，做為推升股市的下一項因素。

經濟數據方面，美國上週初次申請失業金人數為 23.2 萬人，小幅高於預期。費城 Fed 4 月製造業指數為 23.2，高於預估的 20。