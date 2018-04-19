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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月19日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   德麥                
易威     永捷     富邦美債7-10          凱柏實業          謚源     世坤                
穆拉德   凱衛     富邦美債20年          遠昇              東林     萬國通              
南璋     樺晟     元大美債7-10          點晶              欣厚-KY  新昕纖              
勝昱     海灣     元大美債1-3          振維              友銓     聚紡                
飛寶企業 晟楠     元大投資級公司債          大峽谷-KY          達威     興采                
精確     寶得利   元大中國債3-5          太欣              松崗     直得                
宏易     昇華     群益15年IG電信債          立衛              三圓     泰茂                
唐鋒              群益15年IG科技債          青雲              雙喜     至興                
榮群              群益10年IG金融債          建達              力泰     萬在                
天宇              國泰5Y+新興債          撼訊              理銘     瑞穎                
新零售            國泰1-5Y高收債          上揚              雅茗-KY  大恭                
力新              合世              松崗              亞都     美琪瑪              
恩得利            訊聯              沛亨              東凌-KY  雙邦                
李洲              美時              保銳              關中     致振                
凱柏實業          易威                                隆中     韋僑                
遠昇              穆拉德                              時報     威潤                
及成              晟德                                欣泰     唐榮                
鑫龍騰            盛弘                                         世豐                
和進              其祥-KY                                      凌網                
耀勝              南璋                                         李洲                
倚強              勝昱                                         港建                
錦明              冠好                                         至寶電              
鑫創              飛寶企業                                     點晶                
廣寰科            宏佳騰                                       幸康                
點晶              宇隆                                         矽瑪                
建舜電            精確                                         迎輝                
泰谷              宏易                                         重鳥鵬              
典範              慶騰                                         東林                
長天              唐鋒                                         晟楠                
益通              台蠟                                         營邦                
振維              福盈科                                       友銓                
鴻翊              聚和                                         昇益                
迎輝              長盛                                         三聯                
欣厚-KY           聯光通                                       合邦                
兆遠              前鼎                                         業強                
系統電            新復興                                       訊達                
世紀              通訊-KY                                      亞銳士              
華容              榮群                                         安碁                
建榮              天宇                                         迅德                
立衛              唐榮                                         倉和                
天揚              富強                                         三圓                
鈺創              新零售                                       力泰                
合正              凱衛                                         理銘                
寶聯通            力新                                         安心                
昇益              恩得利                                       燦星旅              
凱鈺              濱川                                         高野                
德宏              李洲                                         亞都                
合邦              凱柏實業                                     老爺知              
萬旭              僑威                                         德記                
驊宏資            遠昇                                         誠品生活            
久正              及成                                         華義                
上揚              昇銳                                         時報                
全譜              鑫龍騰                                       琉園                
易通展            和進                                         旭然                
安鈦克            樺晟                                         鼎創達              
元隆              耀勝                                         捷必勝-KY            
沛亨              倚強                                         明揚                
九暘              三顧                                         綠河-KY             
凱碩              至寶電                                       欣雄                
全達              錦明                                         欣泰                
奧斯特            千如                                                             
保銳              鑫創                                                             
立碁              廣寰科                                                           
越峰              點晶                                                             
英格爾            建舜電                                                           
士開              旭品                                                             
志嘉              泰谷                                                             
富裔              典範                                                             
正德              長天                                                             
燦星旅            益通                                                             
富驛-KY           由田                                                             
劍湖山            位速                                                             
德記              振維                                                             
泰偉              鴻翊                                                             
華義              迎輝                                                             
得利影            堡達                                                             
鼎創達            同致                                                             
花王              逸昌                                                             
邦泰              友威科                                                           
                  光頡                                                             
                  西勝                                                             
                  研勤                                                             
                  營邦                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  昂寶-KY                                                          
                  IET-KY                                                           
                  邑昇                                                             
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  慕康生醫                                                         
                  寶聯通                                                           
                  昇益                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  中美晶                                                           
                  松普                                                             
                  合邦                                                             
                  建達                                                             
                  九豪                                                             
                  萬旭                                                             
                  茂達                                                             
                  訊達                                                             
                  驊宏資                                                           
                  欣技                                                             
                  華電網                                                           
                  久正                                                             
                  安碁                                                             
                  合晶                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  研通                                                             
                  松崗                                                             
                  易通展                                                           
                  台燿                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  良維                                                             
                  沛亨                                                             
                  環球晶                                                           
                  光菱                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  能率網通                                                         
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  博智                                                             
                  英格爾                                                           
                  森田                                                             
                  聯上                                                             
                  士開                                                             
                  雙喜                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  亞都                                                             
                  老爺知                                                           
                  德記                                                             
                  全家                                                             
                  大展證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  鈊象                                                             
                  宇峻                                                             
                  得利影                                                           
                  琉園                                                             
                  精剛                                                             
                  VHQ-KY                                                           
                  鼎創達                                                           
                  寶島科                                                           
                  新潤                                                             
                  花王                                                             
                  欣泰                                                             
                  富堡                                                             
                  大汽電                                                           
                  邦泰                                                             
                  合騏
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