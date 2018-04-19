【港股解碼】巴曙松：規則改變是起步 未來要形成生態系統

近期以來，香港進行上市制度全面改革的話題熱度居高不下，其中一個重點就是讓國際資本通過改革後的上市制度，能夠進入到創新型的實體經濟。於今日舉行的第二屆香港上市公司發展高峰論壇暨2017「港股100強」頒獎典禮上，港交所董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松表示，從推動經濟轉型出發，規則改變只是一個起步，未來長遠來看是要形成一個互相合作的生態系統。而新經濟公司之所以成為一個關注點，則是因為目前從全球範圍來看，技術進步對經濟的貢獻處於百年來的低點，因此大家都把帶動經濟增長的希望放在了新經濟的增長動力上。

當下中國經濟正從高速增長平臺向中高速平臺增長切換。若回顧中國經濟發展歷程，不同時期的活躍企業主體都不一樣，這與當時主導中國經濟增長的產業相關。但隨著經濟發展變化，以前的主導產業增長有減速趨勢，而一些新經濟的比重在提升。巴曙松稱，越來越多的新經濟公司成為經濟增長的動力所在，PE和VC正在大規模從傳統行業轉向新經濟公司，港股通交易中新經濟占比的提升也反映出投資者的喜好在向新經濟公司部分轉移。

但新經濟公司在發展過程中，往往因面臨著一些資源和需求的錯配而困難重重，所以在此次上市制度改革中占重要比重的生命科技企業為例，巴曙松稱，這類企業一個最大的特點是企業60%至80%的資本開支都是在其一二三期臨床階段，但這個時期企業並無盈利也無現金流，甚至沒有業務記錄，只有FDA和CFDA臨床經驗等。但此時，又是企業最需要資金的階段，所以上市制度改革實際上是要在資金需求和市場供給之間找到平衡。

巴曙松認為，從中國過去創新的歷史來看，經濟增長速度非常高的時期，創新未必很活躍；而經濟回落期卻往往是創新比較活躍的時期。同時在回落期，新經濟的彈性也好於舊經濟。而因為在經濟調整期，市場上有足夠資源、人力和物力等，所以中國的創新反而比較活躍。巴曙松借「港股100強」活動應景指出，若未來「港股100強」評選能將積極做研發投入的公司識別出來，亦是一件好事。

中美貿易摩擦情況仍然不明朗，而智慧財產權成為其中一個重要關注點。在全球專利申請數量看，中國屬於後來居上，巴曙松認為，中國這個時候加大智慧財產權保護實際也是滿足中國企業自身發展的需要，因為未來中國企業的專利技術也要在全球受到保護。

從港交所角度來說，巴曙松稱新規則推出後或能較好滿足匹配新經濟公司的上市需求，亦能為香港市場上市公司多樣化，以及把香港培育成將金融資源引入到新經濟公司的平臺，同時促進新經濟融資、定價機制完善。

文：鄒舒惠

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