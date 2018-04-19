「央媽程序」管理的數位貨幣！三個普林斯頓畢業生這樣搞定一眾華爾街大佬

摘要：為了解決數位貨幣價格劇烈波動的問題，他們想出了一個好主意：當需求上升時，區塊鏈創造更多 Basis 幣，通過擴大供應量使價格回落；需求下降時，區塊鏈則會庫藏股 Basis 幣，供應量收窄，貨幣價格回升。熟悉不？這就是央媽的套路。

幣圈之中，有誰沒有嘗過心情隨著比特幣價格大起大落的滋味？由於沒有央行使用貨幣政策穩定購買力，需求的變動經常令數位貨幣價格劇烈波動。這時候，有三名普林斯頓大學畢業生跳了出來：幣圈沒有央行？那我們來造一個自帶央行的數位貨幣！

4 月 18 日，這三人創立的初創公司 Basis 宣布，這種數位貨幣（此前名為 Basecoin，後更名為 Basis 幣）已在提前發售時募得 1.33 億美元的投資。谷歌母公司 Alphabet 旗下 GV、貝恩資本、Andreessen Horowitz 等風投公司紛紛入局。

億萬富翁投資者、曾任索羅斯擊潰英鎊事件「設計師」的 Stanley Druckenmiller 和前聯準會理事 Kevin Warsh 也有份投資。目前，兩人尚未對此作出進一步評論。

Basis CEO 兼聯合創始人 Nader Al-Naji 在部落格中寫道：

我們正在構建一種自帶算法式央行的加密貨幣，相信這將使加密貨幣變得穩定，並能在全球範圍內使用。

我們認為，加密貨幣的價格波動性是其未能遭到廣泛採用的最大障礙之一。與法定貨幣不同，大部分加密貨幣缺乏保持購買力穩定的機制。因此，需求若出現零星波動，價格便會出現巨大變化。這太糟糕了。貨幣需要保持穩定，才能被人們使用。

Basis 試圖通過算法調整貨幣供應量來解決這一問題——熟悉不？這不就是央媽的套路？

需求上升時，區塊鏈創造更多 Basis 幣，通過擴大供應量使價格回落；

需求下降時，區塊鏈則會庫藏股 Basis 幣，供應量收窄，貨幣價格回升。

這樣的方式就如同央行買賣財政債務以穩定購買力一樣，因此我們認為 Basis 幣自帶一個算法式央行。

相比之下，比特幣等主流數位貨幣均有固定的發行量，因此需求的變動會造成價格浮動。除了用算法控制供需之外，Basis 的野心還不止於此。白皮書中寫道，Basis 幣未來很有潛力能夠取代美元的重要地位並與 CPI 掛鈎。

GV 工程師合夥人 Erik Nordlander 在一份聲明中表示，Basis 試圖構建具有穩定價值的數位貨幣，與現行其他數位貨幣差異很大，其創始團隊具有遠見卓識，因此 GV 選擇投資。

而 Stanley Druckenmiller 與 Kevin Warsh 或許也受到該數位貨幣價格穩定的吸引。此前，兩人均曾對價格波動巨大的比特幣給出差評。

Druckenmiller 認為，比特幣價格波動太大，無法成為交易媒介，並稱自己沒有持有任何加密貨幣。Warsh 曾撰文表示，比特幣的價格波動性大大降低了其成為一種可靠的記賬單位或有效支付手段的實用性。

但也有人對 Basis 幣持懷疑看法。區塊鏈顧問 Preston Byrne 就將其稱為「數位貨幣界最爛的創意」。他認為，Basis 公司太過看好該數位貨幣的潛力，且其實現方法與央行幾乎沒有相同之處。

不過，Basis 幣並非唯一一種希望創造穩定價值的數位貨幣，泰達幣早就為此開了先河。作為一種數字代幣，每一枚泰達幣背後都有 1 美元作為支撐，即其市場價格為 1 美元。因此，從理論上來說，泰達幣比大多數數位貨幣更加穩定。在比特幣崩跌之時，這個充滿爭議的數位貨幣已然成為「避風港」。

『新聞來源／華爾街見聞』