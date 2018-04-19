美庫存意外減少 國際油價攀上3年高點

受美國原油庫存意外下滑、沙烏地阿拉伯持續倡導減產等因素影響，週四 (19 日) 國際油價攀上近 3 年高點。

根據 Investing.com 報導，美東時間週四凌晨 5 點 5 分，西德州中級原油期貨上漲 0.86%，至每桶 69.06 美元；布蘭特原油期貨上漲 0.97%，至每桶 74.19 美元。

美國能源資訊署 (EIA) 報告顯示，截至 4 月 13 日當週，原油庫存減少 107.1 萬桶，減幅遠高於分析師預估的 50 萬桶。

對原本擔心美國原油增產，會低消石油輸出國組織 (OPEC) 減產協議成效的投資人來說，上述數據，不啻是個好消息。

OPEC 自 2017 年初開始執行減產協議，平均每天削減原油產量 180 萬桶，藉以支撐油價。

減產協議將於 2018 年底到期，不過，沙烏地阿拉伯有意將該協議延長至 2019 年。

Investing.com 引述路透社報導稱，沙國官員希望，原油價格可進一步攀升至 80，甚至 100 美元。

其他能源交易方面，汽油期貨下跌 0.05%，至每加侖 2.0740 美元；加熱用燃油上漲 0.78%，至每加侖 2.1075 美元。

天然氣期貨下跌 0.11%，至每百萬英熱單位 2.736 美元。