被動元件吹漲價風 相關族群股價持續強勢飆漲

被動元件相關族群今日盤中再次強勢表態，龍頭國巨 (2327) 盤中一度登上 704 元，再創新天價。百元俱樂部禾伸堂 (3026) 則持續站 17 年波段高，華新科 (2492)、奇力新(2456) 一度漲停。另外，大毅 (2478) 也攻上漲停 53.7 元。國巨早盤翻紅走強，以 664 元開盤，盤中衝破 700 元大關，最高來到 704 元，大漲 6%，續創歷史新天價，惟獲利了結賣壓出籠，終場翻黑，以下跌 14 元作收。禾伸堂盤中最高則來到 161 元，大漲 5.9%，續站 17 年波段高點。華新科盤中一度攻上漲停 185.5 元，再創 2000 年 6 月中旬以來波段高點。



其他相關被動元件類股也跟著齊飆漲。奇力新盤中一度攻上漲停 125 元，創歷史新高價。美磊 (3068) 盤中最高來到 85.8 元，大漲 7.9%，創 2011 年 3 月上旬以來波段高點。日電貿 (3090) 盤中最高來到 81.4 元，大漲 8.6%，創歷史新高價。



晶片電阻掀漲價風，尤其中國大陸風華高科日前發布調價通知，部分片式電阻器價格調漲 25-30%。而厚聲集團旗下中國大陸公司最近也二度調漲，4 月 1 日起調升 25-30%。市場預期，被動元件會一路缺貨，其中積層陶瓷電容 (MLCC) 缺貨情形預計會延續到今年底，其他如晶片電阻缺貨狀況，則可能持續到下半年。







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