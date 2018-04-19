【華冠投顧】武傑電台:台股壓不住了嗎?!

◆ 箱型震盪 14

台股飆風再起!! 早盤加權指數上漲 + 43 點開出，在台積電的領漲下，指數開高走高；在鴻海的戲劇性變化下，尾盤指數大漲 + 123 點作收，收在 10971 點，成交量 1533 億。

延續我們昨天的分析… 差強人意，但尚可接受；可望走出『破底翻』格局。而今天指數在美股拉回之際，早盤卻是異常強勢；剛好有別於前二天台股表現。所以我們回頭來看 4/17 的長黑 k 棒，剛好是多頭表態前的『甩轎』；因此短線多頭將會快速脫離 11000 以下的盤整區，明天指數樂觀看待『收復 11000』。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事，近期常常受到國際因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質；今日台股開盤漲 43 點，最終收盤收漲 123 點，收在 10971 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，大盤預計還是在 10700-11300 點之間『箱型震盪』，震盪難免都會，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!



武傑關注個股:

1. 安集 (6477):

3 月營收 2 億 2895 萬 9000 元，較上月增加 91.58%，較 106 年同月增加 269.55%；累計 107 年 1-3 月營收 4 億 7489 萬 8000 元，較 106 年同期增加 237.02%。

操作建議：太陽能的績優生，在政策的加持下，太陽能股是本波段相對落後的族群；今天低檔表態大漲，可望吸引市場人氣。短線支撐：23 塊。

2. 合晶 (6182):

董事會通過將辦理現金增資，預計發行 3 萬張，將用於償還銀行借款，以目前的股價來看，至少可以募集超過 12 億元的資金。

操作建議： 矽晶圓族群轉強上漲，目前合晶股價並不算便宜；未來的成長也有待觀查，建議技術面操作。短線支撐：48 塊。

3. 和康生 (1783):

今年首季營收 1.06 億元，年增 14.8％。今年營收有機會成長 2～3 成，獲利有機會創下新高。

操作建議： 今天營運重啟成長，獲利可望谷底翻揚。短線支撐：30.5 塊。

4. 牧德 (3563):

3 月營收再以 1.99 億元創新高，為連續第 11 個月營收攻頂，月增 6.86%，年增 1.3 倍；首季營收 5.65 億元，也創單季新高，季增 8.23%，年增 1.45 倍。

操作建議： 多頭在基本面成長下，股價行進間換手走高，建議延著五日均線操作即可。短線支撐：380 塊。

5. 鎧勝 KY(5264):

美系外資將 評等降至減碼，目標價砍到 52 元，主因新訂單學習曲線較陡，恐侵蝕今年獲利。

操作建議： 股價反應可望告一段落，預計將在 70 塊附近震盪築底。短線支撐：68 塊。壓力：80 塊。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6477 安集、6182 合晶、2492 華新科、1795 美時、8432 東生華、3563 牧德、2027 大成鋼… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3443 創意、5264 鎧勝 KY、6150 憾訊、3673TPK-KY、1590 亞德 KY、3356 奇偶、3583 辛耘… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估