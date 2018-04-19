台船拚離岸風電事業布局 靠產學合作培養人才

台船 (2208-TW) 今 (19) 日宣布與高科大建工校區開設「船舶機電工程與風電產業學程」專班，後續也可望持續與南部的大專院校加強產學合作，以因應造船和海工業務擴大的人才需求，市場期待台船未來在風電布局。

台船董事長鄭文隆指出，除了造船產業外，已積極投入國艦國造、離岸風力發電事業，先後成立潛艦發展中心和海工事業育成中心，並於去年第 4 季特別成立「台船學院」，藉此與大專院校辦理相關產學合作案，以提早培育企業所需人才。

鄭文隆說明，台船和高科大建工校區辦理的專班，是透過教育部「產業學院」計畫，規劃實作課程和現場實務實習，在學生於大四至台船進行實務課程訓練，畢業後表現優異者經遴選可到台船擔任工程師，未來台船學院也將持續擴大類似的產學合作。。

台船近期最受矚目的就是布局離岸風電產業，已與國外廠商 CI 和海龍簽署 MOU，共有 5 座風場通過環評，預計建照核發後動工，不過，法人提醒，離岸風電的海事工程和風機安裝需要時間，短期恐無實質獲利貢獻。

而台船也表示，離岸風電對公司業績的挹注最快也要下半年之後才會慢慢發酵。

市場對台船後市抱以高度期待，除造船業務逐漸隨市況轉強回溫，主要著眼台船離岸風電布局，今 (19) 日股價一度衝高至 27 元，創 2011 年 8 月以來新高。