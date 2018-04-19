美國頁岩油增產遇到瓶頸？

摘要：頁岩油的增產主要由輕質油貢獻，而輕質油的需求相對有限，加上運輸壓力，二疊紀產區 Midland 盆地的油價已經出現明顯折價。摩根士丹利指出，這可能讓布油繼續走強，美油相對疲軟。

美國頁岩油的產量已經來到了歷史高位，但他們可能很快就不得不面臨這樣那樣的問題。

摩根士丹利研究認為，美國頁岩油商可能很快就要困於尋找買家：美國生產的多是輕質油，而煉油廠並不那麼需要。

EIA 也分析稱，2010-2015 年間美國原油產量的增長，主要得益於技術進步降低了主要頁岩油產區的鑽井成本，提高效率。這令輕質原油產量增加，降低重質原油的占比。這期間 API Gravity 比重大於 40 重質原油，產量並沒有增加。

摩根士丹利分析，美國增長的頁岩油產量，可能不得不向海外運輸，因為本土煉油商消化的供給已經接近飽和。走向世界後，美國輕質原油為了爭取更多的市場市佔率，有可能不得不在價格方面有所下調——同樣地，布油和美油期貨的價差也有可能擴大，布油有望繼續走強，而美油則可能相對疲軟。

美油的折價似乎已經開始出現。今年 4 月，二疊紀產區 Midland 盆地的 WTI 油價相比庫欣 WTI 的定價，每桶平均折價近 6 美元，而今年 1 月，Midland 一度溢價超過 1 美元。

二疊紀產區是美國頁岩油投資回報率最高的盆地，與鷹灘產區加起來貢獻了全美三分之二的原油產量。

輕質油產量的增加，也讓運輸的壓力顯著上升。管道容量有限，部分原油可能不得不採取成本更高的運輸方式（如卡車），輕質油還相對摺價，鑽探活動可能就此趨緩。

管道運輸公司已經意識到了運輸的需求，Midland 盆地已經有一條長 416 英里的管道在 2018 年年初投入使用，目前每日可以運送 54 萬桶。另有一條 143 英里的管道預計在 7 月完工，還有幾個管道項目可以再 2020 年前投入使用。

標普全球普氏能源分析公司預計，2018 年二疊紀產區原油日產量將達到 365.7 萬桶。

在新管道到位之前，美國頁岩油的增產仍然可能會波及到全球市場，其輕質油過剩和運送不暢，都有可能成為其他地區油價上漲的導火索。

布蘭特原油期貨周四升破 74 美元 / 桶，WTI 同樣大漲，雙雙升至 2014 年 11 月以來的高位。

『新聞來源／華爾街見聞』