央行上海總部：深化金融改革開放 優化營商環境

經過多次研究，上海總部制定了《上海總部深化金融改革開放優化營商環境工作方案》。方案明确要求，要從最大程度便利企業開設、經濟主體開展經濟活動的角度出發，大力精簡程序，優化流程，壓縮賬戶開立等行政許可與審批事項的時間。積極推進信用體系建設，拓寬融資渠道，提高融資便利性與可得性。通過深化金融改革開放、簡政放權與優化服務，着力降低制度性交易成本，推動金融領域為形成穩定、公平、透明、可預期的營商環境做出更大貢獻。

方案對人民銀行上海總部優化營商環境工作提出了二十條具體要求，主要内容包括：推動銀行間債券市場對外開放;繼續擴大同業拆借市場的對内對外開放;提升黃金市場對外開放的深度和廣度;推進人民币全球服務體系建設;深化外匯管理體制改革;配合做好金融服務業的對内對外開放;積極吸引國際金融機構落滬;進一步拓展自由貿易賬戶(FT賬戶)功能和适用範圍;加強“一帶一路”建設的金融服務;優化企業賬戶開戶服務;進一步優化外匯管理行政審批櫃台服務;促進貿易投資自由化、便利化;大力推進信用體系建設;推進上海市個人信用報告自助查詢網點建設;進一步提升融資便利性、可得性;加強金融消費權益保護;協調央行在滬機構、督促商業銀行改善金融服務;牢牢守住不發生系統性金融風險的底線等。

前期，人民銀行上海總部還聯合上海市金融辦、上海銀監局出台了《關于提升金融信貸服務水平優化營商環境的指導意見》，推出包括深化金融改革創新、完善金融信貸政策、健全金融信用體系、建立工作機制四大方面共17條措施，着力提升金融信貸服務的可得性與便捷性。下一步，上海總部將繼續從自身做起，積極推動以上各項舉措的組織實施，深入基層開展大調研、大走訪活動，及時了解各類經濟主體在金融領域面臨的痛點、難點，切實把人民銀行總行和上海市委市政府關于優化營商環境的部署落到實處，并繼續指導和督促在滬金融機構認真做好優化營商環境相關工作，與在滬金融機構形成工作合力，進一步提升經濟主體對金融服務環境的滿意度。

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