騰訊(00700-HK)擬向印度在線體育遊戲平台Dream 11注資1億美元

據印度《經濟時報》報道，騰訊(00700-HK)正在與印度在線體育遊戲平台Dream 11洽談投資協議，可能向後者注資1億美元，該交易可能改變這個新興行業的格局。

據三位知情人士透露，騰訊為這筆交易提供的協議條款給予這家公司的估值可能在4億美元到4.5億美元之間。

Dream 11發言人表示，公司不會就市場猜測發表評論。如果這項交易成功的話，這將是騰訊在過去兩個月裡在亞洲第三大經濟體印度完成的第二筆重大交易。此前，騰訊在2月份同意向音樂流媒體服務Gaana投資1.15億美元。

Gaana是由媒體集團Times Internet在7年前孵化而成。Dream 11是由哈什-賈恩(Harsh Jain)和巴維特-謝施(Bhavit Sheth)聯合創立而成，其投資者還包括早期風投公司Kalaari Capital、Renuka Ramnath領導的私募公司Multiples Alternate Asset Management以及舊金山投資公司Think Investments等。

賈恩畢業于賓夕法尼亞大學和哥倫比亞大學，他是信實工業董事長穆克什-安巴尼(Mukesh Ambani)最信任的顧問之一安南德-賈恩(Anand Jain)的兒子。目前還不清楚該項投資是否還會有一個次要安排，即讓Dream 11的三家機構投資者完全退出或部分退出。

本月早些時候，Dream 11赢得了旁遮普邦和哈裡亞納邦高等法院的有利判決。法官阿米特-拉沃爾(Amit Rawal)在判決中稱，玩虛擬遊戲需要相當的技巧和判斷力，他認為這樣的遊戲不能被認為是賭博。

對該公司來說，這一裁決來得正是時候，為全球投資者的大舉投資掃清了障礙，可能會給印度仍處于起步階段的新興行業帶來重大提振。據行業組織印度體育博彩聯盟(IFSG)和AC Nielsen的報告稱，印度在線體育遊戲的用戶群將在2020年突破1億人。

GroupM的娛樂與體育部門ESP Properties的業務主管維尼特-卡裡克(Vinit Karnik)在接受訪問時表示：“預計印度互聯網用戶在2017年達到了5億人，大約4億用戶是通過手機上網的，印度明顯是虛擬體育運營商的首選市場。”

據業内專家稱，Dream 11目前占據了印度接近90%的市場份額。這個領域的運營商數量超過60家。

然而，幾乎每周都會有一家新公司成立。該公司已經與英雄加勒比超級聯賽T20錦标賽、NBA和印度超級聯賽建立合作關系。據其網站稱，其平台上有兩千萬用戶。

來源：騰訊科技

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