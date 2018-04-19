〈金管會立院備詢〉財務風控不佳保險業者 國際板債券投資將受限

金管會自 2014 年開放壽險業投資國際板債券「不須計入保險業國外投資上限」後，壽險業大舉買國際板債券，不過，立法院財委會今 (19) 日初審通過，若財務、風控不佳的保險業者，投資國際板債券將受限。

2014 年立委曾銘宗擔任金管會主委時，為增加保險業資金運用彈性，提升投資效率，以及國內資本市場發展等考量，在保險法第 146 條之 4 條文內，增列「保險業投資於國內證券市場上市或上櫃買賣之外幣計價股權或債權憑證之投資金額，不計入其國外投資限額」，也就是說，目前壽險業投資外幣資產上限是 45%，但投資國際板債券是免計入外幣資產限額 45% 的。

但曾銘宗認為，當時推動該項政策的階段性任務已完成，隨著壽險業大幅投資國際板債券，也衍生出造成國際板債券市場流動性不足的問題，主動提案希望能修正保險法第 146 條之 4 條文，針對壽險業投資國際板債券，是依照各家保險公司的資產與負債、風險管理能力、法遵等來訂定限額。

截至今 (2018) 年 1 月底，壽險業投資國際板債券累計金額已高達 3.42 兆台幣，占可運用資金的 15.25%。

民進黨立委郭正亮表示，國際版債券根本是「台灣版鳥籠債券」，只有台灣壽險業投資，壽險業買國際板債券雖有帳上收益，但完全沒有流動性，反而讓壽險公司面臨巨大匯率風險，要求金管會直接修正保險法，放寬國外投資 45% 的限額。

郭正亮更進一步指出，目前買國際板最多的是南山人壽，已投資高達 8000 多億元，但南山人壽資本額只有一千多億元，若匯率大幅變動，就要擔心資本適足率問題。

金管會主委顧立雄說，金管會已委託保發中心，針對壽險業海外投資包括投資國際板在內進行壓力測試，條件是一年內新台幣兌美元匯率變動 10%、利率變動 150 個基本點，結果所有保險公司都過關，但金管會仍會密切注意壽險業投資情況。

顧立雄表示，會研議是否調整 45% 的上限，但不可能無上限，初步希望保險業國外投資加計國際板、外幣保單不希望超過其可用資金的 65%。