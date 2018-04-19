金管會：美中貿易戰對金融業有兩大影響

美中貿易戰火持續升溫，金管會副主委鄭貞茂今日赴立院外交及國防委員會針對「美中貿易戰我國相關影響評估及因應策略」專題報告。報告指出，美中貿易戰對台灣金融產業恐有兩大影響，一是國際金融市場波動所帶來的風險，二是銀行客戶端受雙方提高進口關稅稅率影響而產生的衝擊。針對國際金融市場波動風險，金管會認為，我國銀行體系財務及業務結構相當健全，至於風控部分，金管會已建立本國銀行對大陸地區曝險管理機制，去年底本國銀行對大陸地區曝險部位為新台幣 1.7 兆元，占本國銀行淨值 54%，是在風險可控範圍。而為強化本國銀行對大陸曝險的風險承受能力，也要求本國銀行對大陸授信曝險餘額應提列 1.5% 備抵呆帳。



金管會強調，除適時督導國內銀行業者加強風險管理工作外，在資本市場部分將採取因應措施有兩大項。



第一是持續注意國際金融情勢變化為密切掌握國際金融市場發展狀況與重大金融事件。金管會將定期召集證交所等周邊單位召開股期市研商會議，若發生會實質影響未來經濟發展或影響投資人信心的重大事件而導致股市持續下挫，會於必要時採取相關穩定股期市措施。



二是資訊充分揭露，以利投資人決策。金管會說明，已請證交所及櫃買中心，適時請受影響的上市櫃公司對外公開說明，可能受影響的程度與因應情形，以利投資人了解。並將請證交所及櫃買中心舉辦主題式業績發表會、鼓勵上市櫃公司辦理法人說明會等，充分揭露市場資訊，以利投資人決策。



另外，金管會也表示，今年至 4 月 12 日止，台股加權指數上漲 2.94%，與其它主國家股市表現相比相對抗跌，表現也優於中國大陸、美國、德國、日本、韓國及新加坡等國家。







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