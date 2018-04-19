〈VHQ-KY展望〉今年啟動下一個五年計畫 力拚未來5年營收翻5倍

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 今 (19) 日召開法說會，展望後市，董事長劉國華表示，今年將啟動下一個五年計畫，未來 5 年盼營收成長率能再翻 5 倍，針對互聯網領域的併購有機會在今年啟動，IP 部分預計每年投資 1 億左右人民幣。

從 2013 年至去年底，VHQ 受惠電影業務加入後，中國市場業績 5 年內已翻了 5 倍，劉國華表示，今年起啟動下一個五年計畫，未來 5 年要在網大與網劇等互聯網領域、電視、廣告、電影等後製業務，站穩具市場掌控權的角色，明年可能跨入遊戲後製領域，盼未來 5 年營收成長率能再翻 5 倍。

展望後市，受惠中國影像產業蓬勃發展，VHQ 目前在手訂單能見度拉長至 2019 年上半年，VHQ 表示，目前承接電影訂單已達 15 部，網劇訂單也大幅成長至 4 部，整體訂單量與平均製作費用可望同步提升，挹注整體營收與獲利表現。

除第 2 季將完成收購木星時代外，劉國華表示，將持續併購計畫，針對互聯網領域的併購有機會在今年啟動。至於 IP 內容投資部分，他則說，目前仍維持平均每季度處分 1 個 IP，預計 1 年投資 1 億左右人民幣投資 IP，只要有好的項目都願意投入。

此外，劉國華表示，若沒有台灣資本市場，公司不會成長得如此迅速，目前不考慮至中國掛牌，但其他市場則不排除。