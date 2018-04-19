信用卡電影優惠老少通吃 2成卡友每月刷3萬拚100%電影回饋

銀行業者統計，主打電影優惠的信用卡核卡比例中，年輕族群與 40 歲以上的客戶近乎五五波，顯示信用卡的電影優惠老少通吃；此外，有 2 成卡友每月刷 3 萬元拚 100% 電影回饋。

瞄準年輕族群荷包，銀行紛紛發行拉攏年輕人的休閒娛樂優惠信用卡，在各項生活消費優惠中，電影優惠堪稱「紅海」且競爭最為激烈，無論是花旗、中國信託、國泰世華、新光、聯邦等銀行，週一至週四大多針對合作的電影院，普遍提供 6 折至 66 折的電影票價優惠。

今年重新包裝上市的凱基銀行魔 FUN 卡則另闢新領域，提供各連鎖影城天天 40%~100% 現金點折抵，不分平假日只要一般新增消費達指定門檻，就相當於享有 6 折、4 折、甚至不用錢的電影票優惠。改版上市還未開始宣傳就吸引網友立刻在 PTT 開箱，甚至自製優惠說明影片，搭配使用方式與自我心得，顯示在電影紅海領域中，任何新形態的消費優惠都會引起廣大族群的興趣。

凱基魔 FUN 卡上市第一季以來吸引了許多電影迷的目光，有趣的是目前核卡比例中，年輕族群與 40 歲以上的客戶近乎五五波，代表愛看電影已成為全民運動，是老少通吃的優惠項目。

凱基銀行消費金融處副總經理林毓棠表示，觀察有消費的卡友，有五成每月消費超過 8000 元以上，可享有 60% 電影回饋，其中的兩成卡友刷卡達 3 萬元以上來獲得 100% 的電影回饋，顯示消費者相當認同魔 FUN 卡提供的優惠。

除凱基銀行外，中國信託提供秀泰影城全票天天 200 元、國泰世華提供新光影城全票天天 210 元的優惠，花旗饗樂生活卡提供週一至周四最低 6 折起優惠，愛看電影的消費者也不妨多加比較打聽。