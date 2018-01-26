電影消費總票房連3年成長 銀行信用卡優惠大戰開打

選擇一張最優惠的信用卡進電影院消費，已是電影族的基本功，尤其據文化部統計，電影消費總票房已連續 3 年成長，為搶攻電影族的商機，各銀行信用卡在刷卡看電影上紛紛祭出優惠大戰。

開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行為搶攻電影族群的商機，推出「魔 fun 卡」，提供全台連鎖電影院最高 100% 現金點回饋，以及兩大連鎖 KTV 消費享 4% 現金點回饋。

市面上有電影優惠的信用卡不少，例如花旗饗樂生活卡、中國信託及台新銀行所有信用卡至威秀影城看電影可享折扣；中國信託環球購物中心聯名卡、國泰世華指定卡及聯邦銀行所有卡別至國賓影城可打折；聯邦微風聯名卡則在台北微風國賓可享專屬折扣，中國信託秀泰廣場聯名卡則可到秀泰影城打折，而國泰世華銀行所有卡、台新所有卡都可在新光影城享受折扣。

凱基銀行指出，2018 年才開始，但整年度的強檔電影已在社群上熱滾滾瘋傳，不但農曆年即將上映的漫威「黑豹」宣傳已有廣大迴響，眾所期待的「X 戰警」、「侏儸紀世界」、「瞞天過海：八面玲瓏」，續集類型電影如「復仇者聯盟 3」、「死侍 2」，都引起電影族的熱議。為讓電影族看個痛快，凱基銀行全新推出「魔 fun 卡」信用卡。

而凱基銀行所著眼的就是電影消費頻頻創高的商機，凱基銀行表示，根據文化部 2017 年調查報告，國內平均每人每年觀看電影次數為近 5 年來新高，市場總票房則達 84 億元，連續 3 年成長。再將統計範圍集中至年滿 15 歲以上，則過去一年中有 42.6% 民眾曾前往電影院觀看電影。

凱基銀行指出，透過一項針對該行行內信用卡用戶的調查，使用信用卡電影優惠的客戶，高達九成為 40 歲以下，顯示年輕族群普遍懂得善用信用卡聰明消費，因此凱基銀行「魔 fun 卡」專攻電影優惠。

凱基銀行表示，只要「魔 fun 卡」當期帳單一般消費滿 8000 元以上，可享電影類消費 60% 現金點回饋，等同「打 4 折」，若集中消費滿 30000 元以上更享有電影 100% 現金點回饋，每月最高回饋 1200 點，相當於免費看 4 場電影，且電影消費不限影城、不分平假日，相當划算。

此外，凱基「魔 fun 卡」加碼提供兩大連鎖 KTV 消費享 4% 現金點回饋，以及全國加油站汽油天天降活動，一次整合電影、KTV 等玩樂族群重視的優惠。這些優惠一推出，也吸引網友搶著開箱，自製魔 fun 卡優惠影片分享，顯示升級後的魔 fun 卡備受消費者青睞。

凱基「魔 fun 卡」由電影族群及網友熱愛的 MoneyBack 御璽卡改名，希望透過升級的消費回饋，提供卡友更多優惠、更多生活樂趣。即日起凱基魔 fun 卡卡友只要申辦電子帳單即可享免年費優惠；另提供申辦信貸享刷卡金 1000 元、及開立數位帳戶辦自動扣繳信用卡款享刷卡金 200 元的優惠。