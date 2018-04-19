光環Q1毛利率拚轉正 Q2營收有望重回正成長

光通訊元件廠光環 (3234) 努力轉型發展短波 VCSEL 等應用，今年出貨量顯著成長，加上 2.5G PON 訂單亦從去年第四季回溫，也帶動營收回升，首季合併營收 5.35 億元，較前一季小增 5%，在稼動率提高及成本效率改善下，毛利率有機會轉正，第二季起營收更將轉為正成長。中國 2.5G PON 市場需求回溫，光環去年月營收在 8 月探底後回升，去年第四季合併營收 5.1 億元，不過，因產品價格已殺至見骨，可以說還是賠錢賣，但在稼動率提高及效率改善下，毛利率情況已改善為負 5.45%，業外又認列匯損，每股虧損 2.36 元。全年合併營收 18.33 億元，較前一年腰斬，每股虧損 8.98 元。



光環近兩年已將重心轉移至 PON 以外的產品，短波 VCSEL 目前主要用在手機近場感測，今年出貨量明顯成長，也努力發展 3D 感測。10G 產品主要用在光收發模組，出貨持續增溫，40G 也小量出貨，主要應用在資料中心，25G 產品則在開發中。



近期雖有中興禁運事件，但中國 FTTx 在 2016 年中興事件後，已經過一波調整，加上產品價格崩跌，在地化採購生產的比例已高，法人預期，對出貨沒有影響，2.5G PON 需求應可延續去年的回升力道，首季出貨量穩健成長。



首季合併營收 5.35 億元，較前一季小增 5%，在成本效率改善下，毛利率有機會轉正。由於去年第二季起營收基期較低，第二季起營收有機會轉為正成長，毛利率進一步改善。



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