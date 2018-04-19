金管會遭疑反對敵意併購 顧立雄稱依法併購不會阻止

金融業併購議題連日來受到各界關注，金管會主委顧立雄今日赴立院財委會再被問及此事，他表示，仍會以鼓勵「合意併購」為優先，至於「敵意併購」，假設持股逾 10% 的大股東適格性審查能過關，並依法進行併購，金管會沒有阻止的理由，強調金管會必須考量「大股東適格性審查」。部分立委提及現行法令是准許「敵意併購」，但目前金管會表態若不贊成，是偏向公司派，並質問顧立雄，金管會到底贊不贊成敵意併購。顧立雄則回應，金管會沒有不執行現行法令，只是有新的投資人要投資銀行股權達 10%，就一定要符合銀行法 10% 大股東適格性審查規範，假設可以過關，依法併購，金管會不會有任何阻止的理由，重申「大股東適格性審查」，是金管會要去考量的問題。



顧立雄強調，金管會還是鼓勵合意併購，認為在併購合法性之外，依銀行法，金管會要進行大股東審查，審查時就會考慮，新投資人能否幫助公司治理和銀行體質改善。



有立委則指出，以寶佳投資台新金 (2887) 個案來看，台新金為此降低董事會席次，認為金管會對寶佳的意見比較多。顧立雄說，對兩邊監理都是一致性的，強調對台新金減少董事會席次，有表達關切，不反對寶佳徵求委託書，反對的是「分好幾戶」去徵求委託書，而且每個都徵求 3%，直指這就是規避及脫法行為。



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