金融業務佳 中信去年賺439億 年增1.75% 全年配息升9%

中信股份 (0267-HK) 董事長常振明昨 (28) 日在業績發表會上表示，集團去年收購中港麥當勞業務及經營權後，在兩地已開設共 293 間分店，平均每 30 小時開 1 間；中信計劃至 2020 年每年開 500 間分店。

中信股份昨公佈截至去年底止全年業績，錄得股東應佔溢利按年增長 1.75% 至 439.02 億元 (港元，下同，每股盈利 1.51 元，派末期息 0.25 元，全年股息為 0.36 元，按年上升 9%。

綜合香港明報、文匯報報導，目前中信以金融業提供最多收入及盈利，但是近年已經先後收購中、港麥當勞的業務，以及開始加大農業投資並作培育發展，亦正加大數碼化平台發展。常振明稱，他們在近 2 年主動調整業務結構，期望到 2018 至 2020 年，爭取提高非金融業務佔利潤比重至 4-5 成。

目前按收入計，金融及非金融各佔比 52% 及 48%。以利潤計，在扣除因為中澳鐵礦計提 72 億元撥備前，非金融業務佔比已達 30%，在撥備後也達 24%。

中港麥當勞業務方面，常振明指，他們今後希望加快開店計劃，並已與恒大 (3333-HK)、碧桂園 (2006-HK) 及中國海外 (0688-HK) 作策略合作，預留地方供麥當勞發展。副董事長王炯補充，計劃在 20 年後按年增開 500 間麥當勞分店。

農業部門方面，常振明稱，他們已投資陶氏益農在巴西的玉米種子業務及種鴨公司英國櫻桃谷農場，集團希望在動物、種子上游業務作培育，並將上游產品帶到東南亞及其他城市發展，將農業部門發展成新的利潤增長點。該集團近年亦加強互聯網及數字化平台發展，冀變成消費者聯盟平台，讓消費者用一個帳號享用中信不同公司的服務。

被問到中美貿易戰對集團的影響時，常振明回應稱，集團去年出產 986 萬噸鋼材，出口佔 133 萬噸，當中出口至美國的比例很小，料對製造業務的影響不大。至於未來的收購合併計劃，他稱並沒有明確的限制，只要符合發展或會考慮。

另外，中信澳礦去年向中國鋼鐵企業共出口近 1700 萬濕噸的磁鐵精礦粉，成為向中國出口磁鐵精礦粉的第一大海運供應商，但由於中信澳礦計提現金減值撥備，資源能源板塊整體錄得虧損 99 億元。

對於該業務長年撥備，常振明表示，由於礦價難以控制，匯價及產量亦時有變動，故需要為其作出撥備，但他指重點應是業務的長期利潤，目前澳礦經營情況不俗，產量亦有提升。

金融業務方面，中信銀行將進一步推動金融科技業務發展，推出包括「生態金融」雲平台及基於區塊鏈技術的國內信用證信息傳輸系統。

地產業務方面，中海外於 2016 年收購中信股份的住宅資產後，主要於一線城市綜合發展，未來會以輕資產模式發展業務，旗下中信泰富在北京、上海等地的出租物業，相信亦可帶來可觀收入。王炯指出，期望非金融業務的盈利貢獻佔比，在未來 3-5 年，會由目前的 24% 提升到佔 40% 至 50%。

業績報告披露，期內淨利息收入 1166.82 億元，按年下跌 7.34%；淨手續費及佣金收入 591.8 億元，按年增 8.43%。中信資源得益於原油價格回暖及持續的降本增效，盈利同比上升 43%，中信金屬盈利大增 70%；製造板塊淨利潤同比上升 91% 至 33 億元，主要得益於中信泰富特鋼和中信戴卡的良好業績；房地產盈利顯著增長，主要來自年內交付位於上海陸家嘴兩棟辦公樓所實現的收益，以及持有中國海外 10% 的權益所帶來的全年盈利貢獻。

