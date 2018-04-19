宏盛淡海建案持續入帳 今年營收可望維持正成長

宏盛 (2534) 董事長林新欽指出，該公司持續看好淡海新市鎮的未來發展，今年預計有海洋新世界一期、二期及海洋都心二期等建案，陸續交屋入帳，期待今年營收可以維持正成長。林新欽甫就任宏盛董事長一職 10 個月，他曾任台北縣議員、新北市議會秘書長，今日是他上任後，首次與媒體見面。



宏盛去年全年營收 65.09 億元，營業毛利 29.77 億元，毛利率 45.74%，營業淨利 25.48 億元，營利率 39.15%，本期淨利 26.08 億元，淨利年增率 202%，EPS4.39 元，董事會已決議配息 2 元、配股 2 元，以留下資金作為獵地。



宏盛去年的好成績來自於宏盛建設在淡海新市鎮陸續推案，在宏盛新世界一期熱銷後，新世界二期在今年 1 月也進入交屋高峰期，加上一期的餘屋陸續交屋，預計今年一期有 7 億元入帳，海洋二期 100 億元總銷建案，已銷售七成，去年已交屋 100 戶，今年將全數交屋，估計今年可以入帳 50 多億元。



位於淡海美麗華影城對面的海洋都心二期，一樓規劃為商店家，此為宏壽及宏盛兩家土地興建而成，今年 6 月海都心二期可以完工交屋，預期此一建案可貢獻宏盛 7 億元的營收。



宏盛在淡水區的土地庫存仍豐，明年新世界三期也將完工，計有 1,000 多戶，總銷 80 多億元。宏盛與甲山林合建的「海上皇宮」，預計下半年完工，採先建後售，宏盛可分得 85 戶，此案預計總銷 35 億元。



宏盛第一季營收 36.38 億元，較去年同期成長 71.33%，持續保持高成長。林新欽表示，宏盛建設在「帝寶」之後較少推出建案，最近推出的是建國北路小豪宅「帝璽」，潛銷已達五成。



他指出，淡海新市鎮的未來發展，今年淡海區域內不僅有美麗華淡海影城，將在第四季開幕，還有淡海輕軌綠山線預計於 7 月完工，人口也逐漸增加，根據新北市民政局最新統計，淡水人口在過去一年之間增加了 3,832 人，是全新北市人口成長最多的行政區。



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