恆指早段高位反覆 內銀內險跑出

港股今早再度高開，高開248點，其後在高位窄幅上落，恆生指數最新報30521點，升237點；國企指數最新報12122點，升136點。

銀行股今早表現，匯豐控股(00005-HK)最新報76.05元，升0.5%，東亞銀行(00023-HK)最新報33.1元，無升跌，恆生銀行(00011-HK)最新報193.6元，升0.2%，中銀香港(02388-HK)最新報39.05元，升1.6%。

內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.06元，升1%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.18元，升0.7%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.75元，升0.9%。

內險股方面，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報34.3元，升1.3%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報21.8元，升0.9%，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報81.35元，升0.6%。

石油及油田服務股方面，中國石油(601857-CN)(00857-HK)H股最新報5.91元，升5.2%，中國海洋石油(00883-HK)最新報13.12元，升3.5%，中海油田服務(601808-CN)(02883-HK)H股最新報8.72元，升4.7%。

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